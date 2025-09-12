Geni asume el reto de otro ascenso con el Real Avilés B, aunque «necesitamos refuerzos» El filial blanquiazul se estrena en Segunda AF este domingo en casa del Boal, «uno de los equipos más duros y uno de los campos más difíciles de la categoría»

El Real Avilés Industrial B se estrena este domingo día 13 en competición, a partir de las 17 horas en Llaviada frente al Boal, «uno de los equipos más duros y uno de los campos más difíciles de la categoría», sostiene Geni Suárez, que tras el ascenso de hace unos meses a Segunda AF continúa al frente de la nave de un segundo equipo blanquiazul al alza.

El cuadro realavilesino ha reforzado su plantilla lo máximo posible, aunque «el mercado en esta categoría no ha acabado y nos faltan dos refuerzos para cerrarla». Ahora mismo «estamos escasos de efectivos y además para este primer partido de liga tenemos cuatro bajas: las de larga duración de Jony y Rahim, y tampoco están disponibles Hugo Reguero y Dani Arozamena».

Con todo, «nos espera un partido muy complicado en Boal, pero prefiero enfrentarme a ellos allí ahora que en invierno e iremos como siempre a por los tres puntos». Todo ello con la idea de «ser un equipo reconocible, como lo fuimos el año pasado, y ser un equipo difícil de batir y competitivo, que creo que lo seremos a lo largo de todo el año».

En todo caso, tras el ascenso las cosas han cambiado. «El año pasado éramos un claro favorito del grupo al ascenso y ahora no lo somos. En este grupo hay equipos como Narcea, Navia, Candás... que en los últimos años han estado en categorías superiores y además han fichado a jugadores de categorías superiores e incluso de Tercera», advierte.

Gracias al buen funcionamiento del club los últimos años y del ascenso del primer equipo a Primera RFEF «nos está siendo algo más fácil acceder al mercado, pero aun así sigue costando. Como filial que somos intentamos acceder a jugadores jóvenes y ahora mismo ven esta categoría todavía muy baja. Incluso juveniles que han salido de nuestro club han preferido tomar otros caminos para jugar en categorías superiores, algo entendible».

Sin embargo, Geni está muy agradecido a otros como «Peláez o Hugo Alonso, que han preferido quedarse con nosotros porque saben que tienen ahí también un camino hacia el primer equipo y que pueden ayudar al club a seguir creciendo». En esa línea, «si consiguiésemos ascender este año, posiblemente el próximo verano ya sí que podríamos hablar de otras cosas». Por ahora, «empezar bien la temporada».

