Guzmán Ortega ya es jugador del Real Avilés

Santy Menor Avilés Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:06

Guzmán Ortega (Palencia, 2004) ya es jugador del Real Avilés Industrial. Después de dos meses de negociaciones, desde que LA VOZ DE AVILÉS destapase el 1 de julio el interés blanquiazul en el codiciado futbolista, finalmente el fichaje de Iván Calero por la Cultural permitió su cesión, superando Miguel Linares en la carrera final a otros clubes como el Marbella, quizá por sus mayores posibilidades de ser titular en el Suárez Puerta.

El palentino llegó a la Cultural Leonesa en la temporada 2022-2023 para formar parte del equipo de División de Honor Juvenil. Su carrera futbolística sufrió un parón por culpa de una lesión grave, pero su recuperación ha sido completa y la progresión ha continuado hasta la pasada temporada, cuando se ganó un puesto en la primera plantilla del equipo leonés.

Participó en 21 partidos en Primera RFEF con un total de 1.381 partidos jugados, en los que dio una asistencia de gol. El lateral derecho palentino destaca por su «personalidad, rapidez y calidad», según aseguran quienes lo conocen. También atesora experiencia en Tercera RFEF con el Júpiter Leonés, equipo en el que jugó en la temporada 2023-2024 y con el que marcó cinco goles a pesar de su demarcación en el lateral derecho.

En este inicio liguero llegó a tener minutos de calidad en Segunda División, pero finalmente vio con buenos ojos su salida como cedido al Real Avilés, donde espera seguir adquiriedo experiencia como futbolista de cara a asentarse en el futuro en el fútbol profesional. Si no hay sorpresas, portará el dorsal '2' y estará disponible para jugar el sábado frente al Lugo, de tal manera que mañana se incorporará a los entrenamientos, al igual que Osky.

A lo largo del día solo se espera un movimiento más en el Real Avilés: conocer las condiciones de salida de Jose Martínez, con varios equipos de Segunda RFEF interesados en sus servicios, si bien el ovetense tenía la intención de jugar en Primera RFEF esta temporada, después de sus buenas temporadas en equipos como Cacereño, Sanse o Real Avilés, ascenso incluido.