Osky regresa al Real Avilés para ser el lateral izquierdo sub 23 del equipo

Óscar Menéndez Carracedo 'Osky' (Oviedo, 2004) se enfundará de nuevo la camiseta del Real Avilés Industrial. Casi tres meses después de que el 11 ... de junio fuese anunciado como uno de los futbolistas no renovados por el club, la falta de alternativas dentro de un mercado sub 23 muy complicado hicieron al director deportivo, Miguel Linares, apostar de nuevo por un viejo conocido.

También a la sombra de Viti, Osky sumó 1.342 minutos el pasado curso, repartidos en 27 partidos de Liga, 15 de ellos como titular. Debido a las bajas del equipo, también le tocó actuar como extremo, interior e incluso mediapunta, marcando un gol y dando un asistencia.

En su día perla de El Requexón, fue titular en Segunda RFEF con el Vetusta siendo juvenil de tercer año y llegó a ir convocado con el primer equipo del Real Oviedo. A sus 21 años, tendrá la posibilidad de disfrutar de una nueva oportunidad en el mundo del fútbol, esta vez en Primera RFEF. Condiciones no le faltan, aunque para esta segunda etapa como blanquiazul deberá mejorar a nivel defensivo y también tener una mayor regularidad en el juego.

Osky tuvo ofertas a lo largo de todo el verano, aunque ninguna le convenció lo suficiente y la jugada le acabó saliendo bien, pues, cosas del fútbol, se le ha abierto la posibilidad de jugar en Primera RFEF al lado de casa y en un club que conoce a la perfección, por lo que no necesitará período de adaptación. Sí ponerse a tono rápido, algo más complicado, pues no es lo mismo entrenar en solitario que hacer la pretemporada con un equipo, amistosos incluidos.

El de Osky es el primer fichaje del Real Avilés en este último día de mercado. Queda por conocer las condiciones de la salida de Jose Martínez y también la oficialización de la incorporación como cedido de Guzmán Ortega. En principio, no debería haber más movimientos.