Osky ejecuta un pase durante un entrenamiento de la pasada temporada. Marieta

Osky regresa al Real Avilés para ser el lateral izquierdo sub 23 del equipo

La falta de alternativas en el mercado hizo al director deportivo, Miguel Linares, recuperar a un futbolista que no había sido renovado al final de la pasada temporada

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:59

Óscar Menéndez Carracedo 'Osky' (Oviedo, 2004) se enfundará de nuevo la camiseta del Real Avilés Industrial. Casi tres meses después de que el 11 ... de junio fuese anunciado como uno de los futbolistas no renovados por el club, la falta de alternativas dentro de un mercado sub 23 muy complicado hicieron al director deportivo, Miguel Linares, apostar de nuevo por un viejo conocido.

