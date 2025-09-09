Hualde, exjugador de Real Avilés y Osasuna Promesas: «Ojalá el proyecto del club siga mirando hacia arriba» El exblanquiazul José Hualde defendió durante cuatro temporadas la camiseta del próximo rival de los de Dani Vidal. «Para el domingo estaría bien un empate. Que no pierda ninguno», sonríe

Santy Menor Avilés Martes, 9 de septiembre 2025, 19:26 Comenta Compartir

José Hualde (Pamplona, 1998) fue una de las apuestas de Jorge González 'Astu' para el Real Avilés Industrial tras el ascenso a Segunda RFEF en la temporada 2021-22. El polivalente mediapunta navarro llegó al Suárez Puerta procedente de Osasuna Promesas, donde había destacado las dos temporadas anteriores, ganándose incluso entrenamientos y alguna convocatoria con el primer equipo, aunque sin debutar.

Tres años después de su salida del conjunto blanquiazul, Hualde recuerda para LA VOZ DE AVILÉS su etapa en ambos conjuntos, a los que desea lo mejor. «Para este domingo quizá me decanto por un empate, para que ninguno pierda y puedan seguir peleando por sus objetivos», sonríe. «Ya en mi etapa allí veía a Diego –Baeza– muy motivado con el proyecto e invirtiendo mucho dinero. Me alegró de veras el ascenso de hace unos meses».

El pamplonica tiene «recuerdos bonitos» de su etapa en Avilés. «Es verdad que teníamos equipo para haberlo hecho mejor a nivel deportivo, pero a nivel personal era mi primera experiencia fuera de casa y me sirvió para mucho. Aprendí, conocí y sobre todo espabilé bastante». Con un gol y una asistencia en 36 partidos como realavilesino, entre Liga y Copa Federación, Hualde reconoce que «no hice demasiados números, aunque jugué partidos y creo que a nivel general no estuve mal».

«En Avilés viví cómo la afición se volvía a enganchar, aunque a nivel deportivo teníamos equipo para hacer más»

Fruto de ello, cuando no fue renovado en el Suárez Puerta confiaba en que le saliese alguna oferta interesante en Segunda RFEF. «Ya sabemos cómo funciona el mercado. Te marean de un sitio, de otro, te dicen que no eres la primera opción, que esperes... y al final me vi en septiembre sin equipo. Me llamó el Barco, de la Tercera gallega y me animé a ir para allí porque tampoco quería estar hasta diciembre sin jugar».

Allí volvió a disfrutar por momentos del fútbol, aunque también «tuve una pubalgia que me tuvo 3-4 meses parado». Finalizada la temporada, decidió regresar a casa y le surgió la oportunidad de volver a Segunda RFEF con el Izarra. «Ya lo había intentado el verano anterior, pero las plantillas estaban cerradas porque todos los clubes de la zona pensaban que me iba a salir algo mejor de fuera. Volví y justo encontré trabajo en un colegio, donde estoy de profesor con contrato indefinido, así que me encuentro muy feliz, disfrutando de mis dos pasiones al lado de casa».

Así, a sus 27 años, será complicado ver a Hualde lejos de Navarra, totalmente asentado y con el objetivo de devolver al Izarra a Segunda RFEF tras descender la pasada temporada.

Pamplonica y osasunista, Hualde tendrá el corazón dividido el domingo. «Ojalá el proyecto del Real Avilés siga creciendo, porque yo viví como la afición se iba enganchando de nuevo y se merece lo mejor». Y en el banquillo de Osasuna Promesas continúa Santi Castillejo, «que fue posiblemente el entrenador que más me ha marcado en mi carrera, tanto a nivel personal como deportivo. Confió en mí cuando nadie lo hacía y disfruté con él de mis mejores temporadas. Su talento se ve cada año, cumpliendo objetivos con nuevas hornadas».

Temas

Real Avilés