Hugo Laviana, preparador físico del Real Avilés: «El entrenamiento y el día a día es lo que nos va a poner en la clasificación»

Pocos creían en enero que la situación del Real Avilés Industrial iba a girar tanto hasta el punto de acabar mayo con un ascenso ... histórico. Desde entonces la vida ha cambiado mucho en el club blanquiazul, tanto para jugadores como para trabajadores. Uno de ellos, Hugo Fernández Laviana (Oviedo, 1996), ni se imaginaba en diciembre que iba a llevar el timón de la preparación física en un barco que llegó en seis meses al puerto de la Primera RFEF. Ahora, tiene el reto de elevar al equipo a un nivel superior en una parcela vital en el estilo de juego de Javi Rozada.

–¿Se imaginaba en diciembre que iba a estar celebrando un ascenso con el Real Avilés en mayo?

–No, cambió todo súper rápido. De la noche a la mañana me llamó el míster y me comentó que había la posibilidad de venir para aquí. Y entonces yo no dudé. Además, tanto a él como a Miguel los conocía y ellos estaban confiados de que iban a salir las cosas bien. Entonces yo llegué e intenté hacer las cosas a mi manera, poco a poco, cogiendo hábitos que antes quizás no había. Se fueron dando los partidos, los resultados buenos, no perdíamos y al final terminamos la liga en buenas condiciones para afrontar el 'play-off'.

–Ahora ya se puede contar. En esa mini pretemporada de enero, ¿pensaban en llegar bien a un 'play-off' o en sacar al equipo como fuera de la dinámica tan negativa en la que estaba?

–Bueno, íbamos día a día. Yo llegué y hablando un poco con los compañeros, con el antiguo preparador físico, también hablé de cómo se estaban haciendo las cosas para no cambiar todo drásticamente. Y fuimos paso a paso, no queríamos marcarnos ningún objetivo a largo plazo. Entonces, partido a partido, sabiendo que todas las semanas iban a ser importantes, que le íbamos a dar mucha importancia al día a día. Y luego, una vez que fueron saliendo los resultados, empezamos a pensar en que había que quedar terceros. Era el objetivo prioritario y luego ya en el 'play-off', a darlo todo.

–¿Pero esperaba un nivel físico tan bueno del equipo en el 'play-off'?

–Los jugadores se lo creyeron, confiaron en la idea, en el mensaje y fuimos todos a una. Además, en las semanas previas empezaba a bajar la carga y empezábamos a hacer muy poco entrenamiento físico, intentar mantener las capacidades físicas que nos habían llevado ahí durante toda la temporada. Y luego, oye, jugar ante ocho mil personas, las piernas funcionan. Con tanta gente, con tantas ganas, al final haces un esfuerzo titánico y consigues los objetivos.

–Ahora tiene la oportunidad de diseñar una pretemporada completa. ¿Cambia mucho al subir de categoría?

–Tenía muchas ganas porque al llegar en Navidad no pude instaurar al 100% toda la metodología de trabajo que quería. Y sobre todo es muy importante para coger los hábitos al principio de temporada del trabajo que no se ve, el gimnasio, la alimentación, el descanso, el entrenar y aprovechar la hora y cuarto de entrenamiento. Entonces, todos esos hábitos se tienen que coger al principio y luego, claro, los futbolistas son súper profesionales. Yo creía que iban a recuperar peor ante esfuerzos y recuperan de una manera impresionante.

–La sensación es que desde el primer entrenamiento los jugadores, sobre todo los que ya estaban, que a lo mejor pueden ser los que un poco podían dejarse llevar, hay una intensidad que no parece propia de estas fechas.

–Esa sensación es de todos. Desde el primer entrenamiento la intensidad es máxima y los del año pasado, claro, ven que vienen refuerzos, que el nivel va a ser más alto y tienen que estar preparados. Entonces, el entrenamiento y el día a día es lo que nos va a poner en la clasificación y cumplir los objetivos.

–¿Les puso muchos deberes en vacaciones? Parece que los cumplieron porque ver a un jugador como Isi Ros en el partido ante el Sporting a ese nivel... Nadie se está guardando nada.

–No, no. Isi llegó con muchas ganas y estoy muy contento de verlo así porque tanto en el gimnasio como en los entrenamientos es el primero en hacer las cosas, envío unos formularios y también me responde al segundo. Entonces, estoy muy contento con él y con todos los jugadores. El nivel va a ser alto, la exigencia va a ser máxima y necesitamos que todos los días entrenemos en las mejores condiciones posibles. Y eso nos va a dar que compitamos en todos los partidos.

–¿Le ha sorprendido algún fichaje? No sé si ahí se nota que el Real Avilés está a otro nivel.

–Sí, al principio hicimos unas valoraciones de fuerza y los niveles eran bastante altos, de Eze, de Rubio, de Raúl... No me quiero olvidar de ninguno porque todos son jugadores profesionales, vienen de otros sitios que también harían las cosas muy bien y eso a mí me facilita mucho el trabajo.

–Gente como Rubio salta a la vista por su explosividad física. No sé si con ese tipo de jugadores, o con Eze, hay que tener un poco más de cuidado en la prevención de lesiones.

–Bueno, lo gestionamos todo. No sólo esos físicos tan potentes de fibras musculares rápidas, que obviamente en las primeras semanas de entrenamiento tienen más predisposición a sufrir alguna molestia muscular, pero también miramos la edad, los juveniles, la experiencia que tengan ellos en clubes anteriores.... Se valora todo y con eso se prescribe la carga de entrenamiento grupal e individual en el gimnasio.

–¿Están en su cabeza los fantasmas de las lesiones que hubo en la primera vuelta de la temporada pasada?

–No, estoy tranquilo. Yo tengo la conciencia tranquila, sé que lesiones van a llegar porque pasa en todos los clubes, en el deporte y más en este alto nivel. Es una parte importante del juego, las lesiones, pero yo estoy tranquilo y se están haciendo las cosas bien. Vamos a ajustarnos, vamos a adaptarnos a las cargas de los partidos. Cuando pase una lesión, no alarmarse, seguir con el trabajo, confiar en lo que estamos haciendo, que creo que nos está yendo bien, y ya se verá en un futuro, no me preocupa.

–¿Es cierta la leyenda negra de los campos sintéticos?

–Sí que es verdad que ahora en pretemporada hay bastantes problemas de tendinopatías, de inflamaciones, entonces en el campo natural ese problema se minimiza un poco. Pero nosotros donde nos toque vamos a entrenar y si es un campo artificial ajustaremos la carga. En el natural haremos tareas diferentes, dependiendo de donde nos encontremos podemos hacer unas cosas u otras.

–Con respecto a la pretemporada se habla de seis semanas más o menos, que se van dividiendo por objetivos. La sensación del partido ante el Sporting es que el equipo va bien, yo no sé si como esperaba usted, por encima o por debajo.

–Yo creo que va por encima porque los jugadores son muy profesionales y vinieron muy bien. Tenemos periodizado bien la pretemporada y las dos primeras semanas eran de adaptación. Ahora vamos a meter un aumento de la carga que ya lo estamos metiendo esta semana y al final bajaremos la carga para potenciar y llegar en las mejores condiciones al primer partido de liga. Pero donde sí que hay que intentar dar el máximo es en los partidos porque al final es lo que te lleva a competir bien y a conseguir los objetivos. Los partidos de pretemporada tienen que ser de exigencia alta.

–¿Con qué porcentaje de preparación llegará el equipo al partido de la Ponferradina?

– Nosotros tenemos varios objetivos en la pretemporada, uno es no dividir lo físico de lo táctico y de lo técnico, es decir, que sea todo integrado, que sea holístico. Lo que pasa que al principio hay cosas que tienen que ser más analíticas para que haya menos riesgo de lesión. Luego, lo segundo es tener el máximo número de jugadores disponibles. Una vez que tengas eso, el nivel va a subir e imagino que llegaremos en las mejores condiciones para afrontarlo. Obviamente, nos faltarán muchas cosas y nos irá dando la competición esos matices que necesita el equipo al ser nuevo en esta categoría, pero yo confío mucho en el equipo.