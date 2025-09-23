El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Kevin Bautista eleva en brazos a Isi Ros tras su segundo tanto, con el murciano siendo felicitado por Berto Cayarga. LOF

Isi Ros, jugador del Real Avilés: dos goles y un enfado en Salamanca

El extremo murciano estrenó su cuenta anotadora en Primera RFEF, pero se fue molesto al banquillo al ser sustituido en el minuto 63

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:31

Cinco meses y nueve días después, Isi Ros volvió a marcar no uno, sino dos goles con la camiseta del Real Avilés Industrial. Lo ... hizo en apenas cinco minutos, en el Reina Sofía, y aprovechando en ambas ocasiones su picardía. Primero de cabeza y después con la zurda ante la salida de Unai Marino, el extremo murciano hizo soñar a la afición blanquiazul con una victoria que se transformó en derrota y que acabó con el futbolista blanquiazul doblemente cabreado en el bus de vuelta.

Isi Ros, jugador del Real Avilés: dos goles y un enfado en Salamanca