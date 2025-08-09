Javi Rozada, sobre la derrota del Real Avilés en Grado: «Fue un accidente, el Mosconia estuvo mejor en todo» «Para jugar al fútbol tienes que tener unos niveles altos de compromiso, intensidad y concentración», criticó el técnico blanquiazul

Javi Rozada, entrenador del Real Avilés Industrial, valoró la contundente derrota del equipo en Grado como «un accidente. El rival estuvo mejor que nosotros en todo. Al final, aunque sea un rival de Tercera RFEF, ha jugado con unos niveles de concentración altos, ha estado muy preciso con balón, ha estado muy conectado y no hemos entrado bien».

Lejos de caer en el desánimo, el técnico ovetense considera que este partido «nos tiene que servir de aprendizaje para el lunes seguir construyendo lo que estamos construyendo. Creo que no tuvimos los niveles que hay que tener en un partido de Primera, Segunda o Tercera RFEF. Creo que no los tuvimos, no supimos meternos en el partido. Al final esto es fútbol y si no te metes en el partido puede pasar lo que pasó. Empiezas a llegar tarde a todo, empiezas a no encadenar jugadas, los jugadores empiezan a perder un poco de confianza, a sentir esa agonía por ser un rival de inferior categoría».

«La pretemporada va bien a nivel condicional y a nivel técnico-táctico el equipo está interpretando bien la idea de juego»

A pesar de la facilidad con la que el Mosconia anotó sus tres goles en otros tantos remates de cabeza, Rozada no lo achaca a la defensa. «Hoy es un problema colectivo total. Para jugar a fútbol tienes que tener unos niveles altos, siempre hablo de compromiso, intensidad y concentración. Al final creo que estos partidos requieren, por parte de todos, afrontarlos bien. Quizás el equipo no haya podido afrontarlos así. Yo, como cuerpo técnico, como entrenador, me siento responsable porque la imagen fue mala», lamentó.

En cualquier caso, valora la pretemporada «bien. De hecho, ayer hicimos un entrenamiento espectacular y felicité a los chavales. Es verdad que esta semana, con dos partidos, es la primera vez que los jugamos, se ha notado. Estamos metiendo bastante carga del partido, pero bien en el sentido de que a nivel condicional estamos bien. Tuvimos una evolución buena, creo que los jugadores en ese sentido estaban bien. A nivel técnico-táctico también estoy contento con el equipo porque creo que está interpretando bien la idea de juego».