Javier Rozada, entrenador del Real Avilés Industrial, ya era consciente al finalizar el partido del ascenso ante el Rayo Majadahonda de la dimensión de ... lo que había conseguido. Pero el paso de los días y el hecho de vivir en Oviedo le han multiplicado esa percepción a base de mensajes y felicitaciones que le llegan por todas partes, como si aún fuese el entrenador del equipo de la capital.

–¿Cómo está el entrenador del Real Avilés cuatro días después de ese ascenso histórico?

–Bien, contento. Al final vas asimilando un poco, los primeros días son celebraciones, no piensas todavía lo que conseguiste, pero bueno, feliz porque, sobre todo, lo primero que se me ocurre en días como este es la gente. Hicimos feliz a mucha gente, no me hice tantas fotos en mi vida. Al acabar el partido del sábado vi a familias, vi a gente mayor que me prestó, parejas, una pareja que venía del extranjero... O sea, vi sentimiento y para mí el sentimiento en la vida es lo máximo, las emociones es lo que nos mueve, y el hacer feliz a toda esa gente, a día de hoy es de lo que más orgulloso estoy.

–¿Le sorprende la repercusión y la dimensión que se le ha dado a esto fuera de la ciudad?

–Sí, me sorprende. Me sorprende porque, a ver, ya me sorprende en Avilés lo que pasó. Date cuenta que el otro día en el campo ya no sólo la gente se quedó, que incluso creo que si hubiéramos tenido un poco más de aforo, algo más hubiéramos metido.

Pero me sorprende cómo llevaron el sentimiento más allá, cómo lo celebraron luego fuera, nos quedamos allí, la cantidad de gente adolescente que había, chavales, me sorprendió mucho. Y luego vas por aquí, por Oviedo, y es que me recuerda a cuando entrenaba al Real Oviedo, o más. Es que da a todo el mundo felicidad, es. Sabía que iba a un grande, al final Avilés es la tercera ciudad, es el tercer equipo de Asturias. Era un equipo que yo sabía que tenía potencial, pero sinceramente no me esperaba tanto.

Continuidad en el cargo «Había muchísimas más posibilidades de que nos eliminase el Rayo tras el 0-2 que de que yo no siga»

–El día de las celebraciones usted lanzó un mensaje de duda su continuidad.

–A ver, yo tengo contrato. Es una situación muy fácil, yo tengo contrato, la relación con Diego es buena, pero al final yo simplemente lo que decía era que yo llegué al club y a mí se me pidió una cosa, que era salvar el equipo. ¿Sabíamos hacia dónde teníamos que ir? Vale, lo sabíamos, me quedé en Segunda RFEF, nos sentamos, porque después de salvar al equipo hubo una reunión con Diego y con Linares y con Antonio, y en esa reunión pactamos qué proyecto queríamos y hacia dónde queríamos ir. Yo sabía dónde quería ir y acepté el reto. Ahora lo único que quiero es sentarme y ver hacia dónde tenemos que ir, igual la reunión dura dos minutos, pero yo lo que no puedo decir es, oye, para adelante. No, soy un tío que sabéis que me considero una persona muy sincera. Lo único que quiero es saber hacia dónde vamos a ir, sentarnos, ver qué perfil de equipo queremos, cuál es el objetivo, y luego a partir de ahí, yo soy una persona que doy la vida por conseguir todo, lo máximo. Pero tengo que saber, porque hay mucho trabajo detrás de conseguir las cosas.

–¿Y hacia dónde considera que tiene que ir el Real Avilés?

–Es una buena pregunta. Viendo y analizando un poco todo, yo creo que el año que viene, pues asentarse en la categoría, ¿no? No conocemos la categoría. Antonio y Miguel sí que vieron partidos, yo no la conozco. He entrenado en todas las categorías menos en esa, bueno, ni en esa ni en Primera División. Supongo que asentarse, yo soy muy ambicioso, mucho, siempre lo he sido, en todos los equipos que he estado, y esa ambición es la que me ha hecho conseguir lo máximo, por eso quiero ver hacia dónde queremos ir.

–¿Qué es asentarse para usted? ¿Salvarse?

–Salvarse, sí, salvarse. Ver cómo funciona la categoría. Visto desde fuera, sí, pero yo quiero ver qué me dice Diego, tengo ganas de ver, ganas de esa reunión a ver qué me dicen, qué recursos vamos a tener, qué se tendría, tengo ganas de eso.

–El director deportivo dice en una entrevista en LA VOZ DE AVILÉS que para él ser ambiciosos es permanecer en la categoría la próxima temporada.

–Pues si lo dice el director deportivo, va a misa, porque es él el que conoce la categoría más que yo, es el que vio más partidos. Me parece un comentario acertado por eso, porque sé que vio partidos, fue a León, fue a Lugo... Junto con Antonio, tiene más conocimiento de la Primera RFEF que yo.

Fichajes «Quiero que el equipo se amolde un poco más a mi forma de ver el fútbol que este año»

–También dice Linares que, más o menos, calcula que un porcentaje de un 50% de renovación de la plantilla podría ser el adecuado.

–A ver, ahí como te digo, pasitos tenemos que dar, hay que sentarse, hay que ver hacia dónde vamos y luego, yo no soy partidario de 50, 40 ó 60%, soy partidario de qué plantilla queremos hacer, qué perfiles queremos tener, qué estilo de juego queremos tener. Creo que si el miércoles con Diego va todo genial, vamos a intentar hacer un equipo, que yo creo que Miguel y Antonio están muy de acuerdo, con perfiles donde yo esté cómodo, donde el estilo de juego mío, donde las características de mis equipos se vean. Ver qué encaja, qué no encaja dentro de las necesidades también, qué mercado tenemos y hacer un equipo que se amolde a lo que yo quiero y a mi forma de ver el fútbol, tanto yo como mi cuerpo técnico, que creo que es muy parecida.

Ampliar Álex Piña «Aprendí que tienes que empatizar con la situación del club y buscar cosas comunes» –¿Cómo ve con el paso del tiempo los episodios más conflictivos que tuvo en el club durante la temporada? –En la Copa Federación, con las declaraciones que hice después yo pensaba en Diego e igual me tenía que haber echado. Hay que ser realistas, yo le pedí perdón y salí públicamente a pedir perdón y para haber hecho eso tiene que ser muy gorda, porque me arrepiento de muy pocas cosas como entrenador. Me arrepentía porque Diego se jugó su patrimonio por ir al Avilés y veía que la Copa podía ser una fuente de ingresos. Creo que no hubo entendimiento porque me pidió ganar la copa regional y la ganamos y luego en la nacional pasó lo que pasó, y yo no puedo salir en la rueda de prensa a decir eso. En ese momento, es verdad que creo que Diego confió en mí como entrenador, dijo oye no voy a echar a un entrenador que me acaba de salvar, porque si hubiera sido caliente lo normal es echarme, pero si me echa igual no estábamos aquí sentados. Él aprendió y yo aprendí también que a veces en un club hay turbulencias, que no es todo tan fácil, que no es todo color de rosa, que Racing y Oviedo es 'Disney', que pides una cosa y la tienes al día siguiente. ¿Qué aprendí? Que hay clubes difíciles, que los recursos no son los más importantes, donde los propietarios se juegan su patrimonio y que tienes que empatizar en esa situación. Tienes que buscar cosas comunes. Entonces, yo aprendí mucho con Diego también este año, me va a venir muy bien de cara al futuro, hice un máster este año, en situaciones futuras para calmarme y saber a qué guerras puedo ir y otras que tienes que saber que es lo que viene y vamos a centrarnos en lo deportivo.

–¿Qué pudo faltar este año que haya que mejorar?

–Al equipo le faltaba para mí un poco de pierna. Te voy a matizar, un poco de repetir esfuerzos, un equipo un poco más físico, donde mis equipos siempre estuvieran a una altura. Soy un entrenador que me encanta apretar arriba, me encanta que el equipo esté alto, me encanta agitar el partido. Me considero por mi personalidad un entrenador proactivo, que me gusta agitar el partido, me gusta que pasen cosas. No soy un entrenador que intente estar en un bloque medio, bloque bajo, tranquilo, que si lo hay que hacer, oye, me amoldo, pero no es lo que más me gusta. A mí me gusta ir a por el rival, me gusta intentar apretarle alto y forzar errores. ¿Qué pasa? para eso necesitas un equipo que te repita esfuerzos, he echado de menos en momentos de la temporada, que no era nuestra principal virtud, nos costaba, si te fijas, sostenernos en altura. Mejoramos mucho en la segunda vuelta, sobre todo con la incorporación de los pivotes, pero es una cosa que creo que el año que viene el equipo tiene que mejorar. Esto ya te lo digo, que lo tiene que mejorar, por supuesto conmigo adentro.

Edu Cortina «Para mí es como Natalio para Diego, hará lo que él quiera, y sé que va a hacer lo mejor para el club»

–¿Cuántos jugadores nuevos le faltaría a la plantilla actual para hacer un equipo titular en Primera RFEF?

–Es que no lo sé, porque no tengo el conocimiento de la Primera RFEF. Yo conozco a jugadores, pero en Primera RFEF todo el mundo me dice: «Cuidado eh, que el mayor salto que hay es de Segunda RFEF a Primera RFEF». O sea, mucho más que de Primera RFEF a Segunda División, y te paras a pensarlo y dices, puede ser verdad, fíjate este año todos los equipos que subieron de Primera RFEF a Segunda se salvaron, y de Segunda RFEF a Primera suelen ir al 'nicho'. O sea, que cuesta. Entonces, no lo sé, yo creo que esa pregunta mejor a Linares y Antonio, porque saben lo que es esto. Ahora, yo lo que sí quiero son perfiles de jugadores, que cuando nos sentemos hagamos un poco el croquis, no sé qué jugadores tienen contrato, cuáles no. Quiero hacer un buen croquis, que el equipo se amolde un poco más a lo que yo quiero, más de lo que se amoldó este año.

–En líneas como la delantera parece que hay poco margen por número, con la continuidad de Natalio, Santamaría y Javi Cueto por objetivos.

–A ver, yo entiendo la situación del club con Natalio y con Diego, porque se me asemeja a la mía con Edu, que lo entrené en todas las categorías. Tenemos un vínculo, aparte de lo profesional, personal. Yo entiendo que Diego diga que Nata va a hacer lo que él quiera, yo como entrenador eso lo acepto, es un tema que acepto, y que aparte comparto porque estuve cómodo con él. Es un profesional, todos los días ahí, no se perdió un entrenamiento, bien con los compañeros, se comió un añito jodido y con el equipo siempre bien... Lo de Nata es un tema, como bien dijo Diego, que haga él lo que quiera, y lo demás hay que acertar. Si se queda, pues hay que fichar uno, dos…, hay que tener cinco, sí.

–¿Le molesta que se diga que en la plantilla hay jugadores de Rozada?

–Me molesta hasta cierto punto, porque al final todos los jugadores que llevo son porque lo considero para ganar, para que gane el Avilés. El único jugador de Rozada que hay en esta plantilla es Edu Cortina. Los demás no son de Rozada, son del Avilés. Si Edu Cortina queremos decir que es de Rozada, pues entonces vale, es de Rozada, sí, porque lo he entrenado en todas las categorías. Es como mi hijo futbolístico, por decirlo de una manera. Entonces, no me escondí nunca además, porque me podía esconder con el tema, pero decir que Cueto, por ejemplo, Alarcón..., que son de Rozada, pero si estuvieron chupando banco cuando tuvieron que chupar banco. Fueron los que más chuparon banco, o Josín, que empezó la liga de suplente.... Es que son palabras para mí vacías, no son verdad, y al final son jugadores del Avilés, que yo conozco porque los tuve, y considero que en ese momento son jugadores para mí para ganar el Avilés, no creo que sean jugadores de Rozada. Son jugadores del Avilés y ya está.

–Edu Cortina puede ser un caso complicado en este mercado.

–Sí, pero Edu Cortina va a hacer como Natalio, lo que él quiera, se sentará con el club. Es que Edu sé que va a mirar por el club, porque fue el primero que se apartó ahora, iba con el equipo, le dije antes de la ida con el Antoniano, Edu, 18, vas tú, y me dijo: «Sí, sí, pero tengo que probarme en el entrenamiento». Acabó el último entrenamiento antes de viajar, llevaba la maleta para ir a Sevilla, y me dice que no, que vaya otro, que cree que no está ni para cinco minutos. Él decidió que fuera otro jugador, se pagó un billete de avión de su bolsillo el día del partido, que podía haber ido con el equipo en el bus. Edu Cortina va a hacer lo que él quiera, tiene contrato y va a hacer lo que él quiera. Sé que va a hacer lo mejor para el club, pensando en la situación, entonces es un tema que no me preocupa, porque sé que va a mirar por el club por encima de él.

–¿Tiene en mente nombres de jugadores para poner usted encima de la mesa?

–Sí, por supuesto. Yo creo que soy mejor entrenador para fichar en Primera RFEF que en Segunda RFEF, porque al final yo venía más del profesionalismo que del barro, por decirlo de alguna manera, y creo que hay jugadores que he entrenado en el Oviedo que están jugando en Primera RFEF que creo que pueden ser válidos. Pero no me quiero centrar en el pasado, quiero rendimiento inmediato, entonces vamos a centrarnos en el momento. Si esos jugadores que conozco dan el perfil, por supuesto que voy a ayudar, porque creo que hay muchos jugadores que como entrenador quieren venir conmigo, porque al final los datos están ahí, el jugador conmigo se revaloriza.

Factores económicos «Como no vayamos de la mano todos y tengamos problemas en eso, no nos podemos sostener»

–¿Qué porcentaje hay que Rozada no entrene al Real Avilés la próxima temporada?

–Para mí poco, de verdad, un 10... un 5%... Había muchas más posibilidades, muchísimas más, de que nos eliminara el otro día el Real Majadahonda, habiendo ganado 0-2 en la ida, que de que yo no siga en el Avilés. Yo creo que Diego tiene confianza en mí, yo tengo confianza también en el proyecto, pero hay que sentarse, y nada más. No ha sido un año fácil, y creo que tengo que sentarme con el club y tengo que hablar. Nos tenemos que mirar a la cara y yo creo que Diego, aparte, ya me tiene hasta cariño personal para saber cómo soy y saber que no me voy a quedar aquí a cualquier precio en el sentido de que sabes que soy un entrenador que creo que ha apostado muy fuerte por venir aquí, que he hecho muchas cosas, y que luego me vuelco y doy la vida.

–¿Considera que este año hubo una serie de factores económicos que influyeron en lo deportivo?

–Mira, te voy a ser claro en esa respuesta. Yo confío en Diego, sé que este año lo ha pasado mal, sé que el club no genera lo que Diego tiene ahí, que tiene a mucha gente pagándoles, trabajadores del club que no tenía por qué tener, y cumpliendo con ellos. En ese sentido, 'chapeau' por él. Pero creo que el año que viene, como no vayamos de la mano todos, y como tengamos problemas en eso, no nos podemos sostener, y es un tema que por supuesto para mí es importante. Pero te digo, confío en Diego, fue un año malo, y vinieron situaciones que él no se esperaba, que tuvo que ir solventando y que se solventaron. Aparte, creo que el vestuario y el cuerpo técnico le hemos ayudado mucho a él este año.

–Entiendo que con la continuidad de Rozada iría el cuerpo técnico.

–Bueno, entraría más gente, un analista con dedicación exclusiva que traería yo, vendría una persona que estaría con nosotros. Ves la foto en la rueda de prensa del Rayo Majadahonda y eran doce, dos analistas, dos segundos, un readaptador, dos fisios.... Nosotros, primer entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros, preparador físico y un fisio, y Javi el utillero. Creo que en Segunda RFEF vamos sobrados, pero Primera RFEF nos exige mucho más profesionalismo, pero bueno, eso son pequeños detalles que se hablarán con el club. Profesionalizaremos un poco eso, el cuerpo técnico en ese sentido, en servicios médicos meteremos algo más, pero bueno, los que estamos yo creo que somos un muy buen cuerpo técnico y sobre todo no por tener más, eres mejor.