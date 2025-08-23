Nacho Castro regresa a México tras estar en las quinielas del Real Avilés El entrenador avilesino se compromete con el Venados de Yucatán, equipo de la Liga de Expansión MX

Nacho Castro ya tiene equipo. Poco más de dos meses después de haber dejado el Morelia de Michoacán, y tras situarse en el radar del Real Avilés para ocupar su banquillo, el entrenador avilesino regresa a la Liga de Expansión MX, segunda categoría nacional, para dirigir esta vez al Venados de Yucatán, estado que se encuentra cerca de un paraíso como Cancún.

El preparador local entrenó en las dos últimas temporadas en México en la Liga Expansión en el Mineros de Zacatecas y el CA Morelia. En la primera etapa de Nacho Castro en Mineros, el equipo mexicano marcó 44 goles en 18 partidos de la liga regular y cuatro de play-off, otro récord del equipo en tan pocas jornadas, en un torneo de apertura en el que llegaron a semifinales.

Previamente acumula experiencia tanto en Primera RFEF en el San Fernando como en el Andorra en Segunda B. También entrenó a otros equipos en Tercera División como el Horta y el Peralada. También participó en la Kings League, donde llegó a ser campeón del Mundial como entrenador del equipo Porcinos FC, del famoso creador de contenidos Ibai Llanos.

Su trayectoria en los banquillos empezó en Peralada con un ascenso de Tercera, después pasó al filial del Girona y de ahí se fue a Barcelona al Horta de Tercera, donde jugó el play-off de ascenso a Segunda B y disputó la final de la Copa Cataluña. «Me llegó el Andorra y fue un cambio brutal en mi vida», donde llegó a coliderar su grupo en Segunda B y fue destituido antes del ascenso a Segunda División, aseguraba a este periódico en abril de 2024, en plena etapa mexicana y tras ganar el Campeonato del Mundo de la Kings League.

