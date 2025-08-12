Nacho Castro, candidato a entrenar al Real Avilés

Una leyenda del Real Avilés Industrial podría ocupar el sitio que queda libre en el banquillo blanquiazul tras la destitución este lunes de Javi Rozada ... . Según ha podido saber este periódico, el club ha empezado a buscar nuevo entrenador y uno de los candidatos es el avilesino Nacho Castro, que acaba de cerrar su exitosa etapa en la Liga Expansión de México y está libre para comprometerse con el equipo en el que triunfó y dejó huella como futbolista en la última década del siglo pasado, donde formó parte de la mítica plantilla que jugó dos temporadas en Segunda División.

Nacho Castro (Avilés, 1971), entrenó en las dos últimas temporadas en México en la Liga Expansión en el Mineros de Zacatecas y el CA Morelia. En la primera etapa de Nacho Castro en Mineros, el equipo mexicano marcó 44 goles en 18 partidos de la liga regular y cuatro de play-off, otro récord del equipo en tan pocas jornadas, en un torneo de apertura en el que llegaron a semifinales.

Previamente acumula experiencia tanto en Primera RFEF en el San Fernando como en el Andorra en Segunda B. También entrenó a otros equipos en Tercera División como el Horta y el Peralada. También participó en la Kings League, donde llegó a ser campeón del Mundial como entrenador del equipo Porcinos FC, del famoso creador de contenidos Ibai Llanos.

Ampliar Nacho Castro, a la derecha, en su última etapa en el Real Avilés en un partido ante la Segoviana en el Suárez Puerta. Marieta

Su trayectoria en los banquillos empezó en Peralada con un ascenso de Tercera, después pasó al filial del Girona y de ahí se fue a Barcelona al Horta de Tercera, donde jugó el play-off de ascenso a Segunda B y disputó la final de la Copa Cataluña. «Me llegó el Andorra y fue un cambio brutal en mi vida», donde llegó a coliderar su grupo en Segunda B y fue destituido antes del ascenso a Segunda División, aseguraba a este periódico en abril de 2024, en plena etapa mexicana y tras ganar el Campeonato del Mundo de la Kings League.

No es la primera vez que su nombre suena en las oficinas del Suárez Puerta para entrenar al Real Avilés, ya que estuvo a punto de fichar por el equipo blanquiazul tras la destitución de Emilio Cañedo, aunque finalmente el inquilino del banquillo fue Manolo Sánchez Murias. El gijonés acabaría destituido al caer al 'play-out', lo que motivó la llegada de urgencia de Javi Rozada.

Nacho Castro no duda cada vez que se le pregunta en reafirmar su amor por el Avilés. «Si a algún equipo me gustaría algún día entrenar es el Avilés, porque al final es mi equipo. Tengo a mi hermano, a mis amigos del cole, a mi mejor amigo, Manel, que es como mi hermano, y a su mujer, María. Es el equipo de mi ciudad», aseguraba emocionado a este periódico hace poco más de un año.