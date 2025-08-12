El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nacho Castro, en su etapa como entrenador de Mineros de Zacatecas en Mexico. LVA

Nacho Castro, candidato a entrenar al Real Avilés

El avilesino, leyenda del equipo blanquiazul, está libre tras su exitosa etapa mexicana y tiene experiencia en Primera RFEF y la antigua Segunda B

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Martes, 12 de agosto 2025, 08:54

Una leyenda del Real Avilés Industrial podría ocupar el sitio que queda libre en el banquillo blanquiazul tras la destitución este lunes de Javi Rozada ... . Según ha podido saber este periódico, el club ha empezado a buscar nuevo entrenador y uno de los candidatos es el avilesino Nacho Castro, que acaba de cerrar su exitosa etapa en la Liga Expansión de México y está libre para comprometerse con el equipo en el que triunfó y dejó huella como futbolista en la última década del siglo pasado, donde formó parte de la mítica plantilla que jugó dos temporadas en Segunda División.

