El Real Avilés destituye a Javi Rozada Una fuerte discusión entre el técnico y Diego Baeza en la visita del club a la Feria de Muestras desencadenó la drástica decisión de prescindir del entrenador del ascenso a Primera RFEF

Javi Rozada ya no es el entrenador del Real Avilés Industrial. 461 días después de su llegada, el 7 de mayo de 2024, el club ha decidido destituirle por razones extradeportivas a apenas tres semanas del inicio de la competición en Primera RFEF.

Aunque sobre el terreno de juego el técnico consiguió un pleno de objetivos en Liga, con permanencia en la temporada 2023-24 e histórico ascenso a Primera RFEF hace apenas unos meses, el cúmulo de desencuentros entre Rozada y el club, que ya estuvo a punto de romper la relación varias veces la pasada temporada, como publicó este periódico, ha vivido su estallido final.

Sólo la mejoría de la situación deportiva en la segunda vuelta, culminada con el ascenso, puso un parche en una grieta que parecía claro que podría reabrirse en cualquier momento. El propio Rozada, que durante la temporada sufrió el desgaste de involucrarse para tratar de solucionar la situación de impagos a los jugadores durante unos meses, lanzaba dudas nada más acabar la final con el Rayo Majadahonda sobre su continuidad, lo que dio lugar a otra semana de reuniones tensas en las que su continuidad también estuvo en duda. El éxito deportivo tan cercano llevó a Diego Baeza a poner de nuevo paños calientes con su entrenador y apostar por Rozada en Primera RFEF, pero ni así fue suficiente.

Aunque en la pretemporada parecía que reinaba la tranquilidad, la gota que ha colmado el vaso fue un episodio muy desagradable vivido el pasado viernes en la Feria de Muestras de Asturias, con motivo de la visita del Real Avilés. Al igual que sucedió el año pasado, los jugadores y el cuerpo técnico llegaron con casi 45 minutos de retraso, dejando plantados en la entrada al presidente y al director general del club con representantes de la Cámara de Comercio de Gijón y patrocinadores del Real Avilés.

Dentro del recinto, también esperaban la alcaldesa de Avilés y miembros de su corporación. Eso desencadenó una fuerte discusión de Pedro Arboleya con Javi Rozada, que tuvo su continuidad en privado con Diego Baeza en el stand de Coca Cola. Ahí ya empezó a planear la sombra de una destitución, que se prolongó durante el fin de semana.

Baeza no acudió al partido de Grado, aunque el domingo por la tarde la opción del cese de Rozada parecía mas lejana. Fue una nueva reunión en la mañana de este lunes lo que ha precipitado la decisión ante la sospecha de que podía ser otra temporada de incomodidad ante los desafíos del entrenador ovetense, que, como favor personal a Miguel Linares, accedió a dirigir la sesión de esta tarde aun sabiendo que estaba destituido desde las cuatro de la tarde. Mañana se despedirá de los jugadores en el Suárez Puerta.