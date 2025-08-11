El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javi Rozada saluda a los aficionados antes del partido de vuelta de la final por el ascenso. ARNALDO GARCÍA
Real Avilés

Javi Rozada en el Real Avilés: una permanencia agónica y un ascenso para la historia

Javi Rozada salvó al Real Avilés de un descenso a Tercera RFEF que se daba por hecho y consiguió el ascenso a Primera RFEF un año después tras una campaña complicada

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:30

El año largo de Javi Rozada en el banquillo del Real Avilés ha sido, como es él, más que intenso. Su carácter le ... ha granjeado conflictos con el club, pero también le llevó a ganarse a buena parte de la afición, por la agresividad bien entendida que transmitía a los jugadores desde la banda y sobre todo por unos resultados muy positivos.

