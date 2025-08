Natalio enseña el camino del gol en el Real Avilés

Natalio: «Me estoy preparando más que otros años por la exigencia de la categoría»

Natalio valoraba al final del partido las sensaciones como «buenas, el equipo está adquiriendo las ideas que quiere el míster. Los que ya estábamos el año pasado vamos más rodados en eso, y la gente nueva lo está adquiriendo bien. El equipo ha dado la cara con equipos de superior categoría, ha sido valiente, hemos tenido más ocasiones que ellos hoy, hemos tenido protagonismo y hemos apretado arriba sin miedo». En cuanto a su estado de forma esta pretemporada, aseguró que «pienso sólo en el día a día, estoy bien físicamente, hago la misma rutina que toda mi vida. El día que no me vea bien daré un paso al lado. Es verdad que este año me estoy preparando más que otros años por la exigencia de esta categoría y creo que lo estoy haciendo bien».