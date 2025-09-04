Natalio ya ha jugado en todas las categorías nacionales y acaricia los 200 partidos con el Real Avilés El capitán, que podría hacer historia este sábado en Lugo, ha competido en Primera, Segunda, Primera y Segunda RFEF, Segunda B y Tercera

Santy Menor Avilés Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:55

Natalio Lorenzo continúa haciendo historia con el Real Avilés Industrial. Con sus minutos en la primera jornada de liga frente a la Ponferradina, el delantero valenciano batió un registro y se ha quedado a un paso de otro. Por un lado, consiguió un hito al alcance de pocos: competir en todas las categorías nacionales del fútbol español. Y, además, con 199 partidos disputados con la camiseta realavilesina en competiciones oficiales, el sábado en Lugo podría alcanzar la cifra redonda de 200.

«Ya llevo tiempo aquí y tengo un sentimiento grande hacia el Real Avilés, por lo que todo lo que sea pasar a formar parte de su historia o permanecer en su memoria me hace mucha ilusión. Estoy muy agradecido por la confianza del entrenador y ya sea 15, 30 u 80 minutos, mi objetivo es ser competitivo y ayudar al club a seguir cumpliendo sus objetivos», explica el capitán.

Natalio jugó en Primera División con el Almería, en Segunda con Castellón, Cádiz, Córdoba, Murcia, Tenerife, Numancia, Llagostera y UCAM Murcia, en Segunda B con Villajoyosa, Cartagena, Recreativo y Badalona, en Segunda RFEF con el Real Avilés, en Tercera con Pego y Real Avilés y desde el pasado domingo en Primera RFEF también con el Real Avilés. ¿De qué categoría a qué categoría se nota más el salto? «Sin duda, la diferencia la marca jugar en Primera División. Hablamos en España de una de las mejores ligas del mundo y ahí, cuando te enfrentas a los equipos más potentes, te das cuenta del nivel de los cracks. El ritmo, los controles, lo determinantes que son en las áreas...», admite.

En ese sentido, la eficacia que tuvo en la primera jornada liguera la Ponferradina «no es algo habitual. No todos los partidos van a ser así. Ellos, más allá de ser un muy buen equipo de la categoría, tuvieron esa pizca de suerte para marcar en sus tres primeras llegadas. Hicimos cosas muy positivas durante el partido y creo que si nos adaptamos rápido a la categoría y seguimos mejorando podremos conseguir la permanencia, que es fundamental para que le club se asiente en la categoría y pueda seguir creciendo. Con lo que nos costó llegar hasta aquí no podemos dejarlo escapar y por ser un recién ascendido no saldremos de paseo».

«La ovación del Suárez Puerta me puso la piel de gallina» Natalio, desde el barro. José Vallina Cuando en el minuto 82, Dani Vidal retiró a Campabadal para introducir al terreno de juego a Natalio, ya con Santamaría y Javi Cueto en el campo, el Suárez Puerta respondió con una sonora ovación a su capitán, pese a que el partido ya estaba decidido (0-3). «Se me puso la piel de gallina», reconoce el delantero. «Al final con muchas temporadas ya aquí, cuando yo llegué apenas había 100 personas en el campo y llegamos a tener a más de 8.000 en la final del 'play off'. Al final cuando lo das todo te lo suelen reconocer y yo me siento aquí muy querido. Ojalá podamos seguir brindándole buenos ratos a la afición». En ese sentido, Natalio se quita «el sombrero» con la asistencia al estadio la primera jornada, con 3.355 espectadores. «Otros años hubiese sido impensable reunir a tanta gente a final de mes, con muchos aficionados todavía de vacaciones... Ya el número de socios, la gente que viene al campo... Todo ha crecido mucho y, aunque al principio costó, la ciudad está con el club y es una pasada percibir esa sinergía que tenemos y que será muy importante para conseguir los objetivos.

A nivel personal, el delantero blanquiazul se encuentra «muy bien físicamente» y con la ilusión intacta, a pesar de la competencia. «Yo trabajo siempre al cien por cien con la idea de jugar y ayudar al equipo». En ese sentido, con dos goles, fue el máximo anotador del equipo durante la pretemporada. «Es anecdótico, pero también es verdad que siendo delantero te da fuerza para arrancar la temporada con más confianza». No en vano, antes de comenzar la pretemporada por el grupo, «empecé a entrenar por mi cuenta. Al final, cada año que pasa tienes que prepararte mejor para estar al nivel».

Natalio, quien ha vivido de todo en el mundo del fútbol, también le tocó lidiar este verano con un cambio de entrenador de un día para otro. Ahora, se encuentra a las órdenes de Dani Vidal, un técnico «con algunas ideas similares y al que nos hemos adaptado muy bien. Son gente joven, que prepara muy bien los entrenamientos, llegamos con todo muy claro a los partidos y estoy seguro de que los resultados van a llegar», apunta.

En ese sentido, el delantero valenciano recuerda el «gran trabajo» que «hicieron en Tarragona» y «son gente ambiciosa que quiere crecer y quiere hacer crecer tanto al Real Avilés como también a los futbolistas. Que puedan hacer bien las cosas aquí e incluso puedan seguir escalando también en el mundo del fútbol en los próximos años».

El capitán blanquiazul considera esta temporada clave en el crecimiento del Real Avilés. «Es una categoría que está muy bien. Nos va a tocar sufrir por momentos y va a estar muy reñida la permanencia, pero tenemos que asentarnos como sea para que este proyecto tan bonito siga creciendo. Veo lejos el techo».

