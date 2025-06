Natalio seguirá en el Real Avilés y batirá un récord personal

Alberto Santos Avilés Miércoles, 4 de junio 2025, 23:13 Comenta Compartir

Diego Baeza, presidente del Real Avilés Industrial, lo dejó claro en la entrevista concedida en exclusiva a LA VOZ DE AVILÉS el pasado lunes. «Natalio, lo que él quiera», aseguraba sobre la continuidad del capitán blanquiazul, una leyenda contemporánea en el club que en apenas cinco años ha pasado de bajar al barro para salvar al equipo de descender a Regional Preferente a levantar el puño el pasado sábado para gritar al fútbol español que el Real Avilés ha vuelto a asomar la cabeza.

El valenciano de 40 años tampoco se lo ha pensado mucho porque lo tenía muy claro. Bastó una pequeña conversación en las oficinas del Suárez Puerta con Baeza para confirmar su decisión. Quiere seguir siendo el buque insignia del Real Avilés en esta nueva aventura que ha situado al club blanquiazul a las puertas del fútbol profesional.

«Estoy súper feliz, he acertado en esa decisión de venir al club, he llegado a este punto de que he comido tanto barro y quiero disfrutar un año de esta categoría. Es la única que me queda por tocar», aseguró Natalio en una entrevista con el exjugador Raúl Ruiz, leyenda como él del Numancia. La próxima temporada, por tanto, podrá presumir en su carrera futbolística de haber jugado en todas las categorías desde Primera División hasta Tercera. La faltaba Primera RFEF, aunque llegó a participar en la antigua Segunda B cuando tenía 18 años hace casi dos décadas con el Cartagena.

«¿Cómo me voy a retirar ahora y no tocar esta preciosa categoría con todo el barro que he comido?»

«Me he sentado con el presidente y me ha dicho que soy yo el que decide, tengo carta blanca en ese aspecto. Mi cabeza está bien, mi cuerpo también y voy a disfrutar de un año más de esta profesión que es la que me ha dado todo desde los 20-21 años que estoy en el fútbol profesional hasta los treinta y pico en Segunda División, trescientos cincuenta y pico partidos, en Primera casi 30, he jugado hasta en China, en Segunda B, en Tercera... Me falta la Primera Federación. ¿Con todo el barro que he comido, cómo me voy a retirar ahora y no voy a tocar esta preciosa categoría?», explicó el delantero valenciano.

El capitán blanquiazul tiene claro el rol que puede cumplir en el equipo: «Sé que no soy un futbolista de jugar 40 partidos 80-90 minutos, pero voy a estar ahí, puedo jugar mis partidos mis ratos, seré jugador de 60-70 minutos. Soy un jugador que se cuida, que físicamente estoy bien, no he tenido lesiones, que es lo que ha hecho que esté aquí».

Las claves de esa longevidad en el mundo del fútbol son para él que «tenemos una educación con el tema de la alimentación del día a día, veo a jóvenes que no la tienen tanto como es el pan de cada día nuestro, vengo de Tercera y ves cosas que para mí eran impensables en futbolistas que quieran serlo, pero los hay que sí quieren y lo van a conseguir. He visto de todo».

«El día que me arrastre por un campo voy a decir que me voy de aquí, pero mientras que no... Sé que mis goles van a estar ahí»

Natalio también definió su relación con el entrenador del Real Avilés, Javi Rozada. «Me aprieta, el míster es el que más me exige y tengo las mías con él, pero todo muy bien, yo soy el primero que tengo que correr, que tengo que dar imagen y el día que yo me arrastre por un campo voy a decir que me voy de aquí, pero mientras que no... El año anterior metí 15 goles y este año he jugado la mitad y he metido 8. Sé que mis goles van a estar ahí, que puede tirar de mí. Este año he tenido a dos compañeros muy buenos como Javi Cueto y Santamaría. Estoy ayudándolos a todos y cuando el míster quiera tirar de mí seré el primero. En mi cabeza quiero jugar de titular todos los partidos», añadió.

El delantero recordó, por último, los días previos a la eliminatoria final por el ascenso ante el Rayo Majadahonda: «Enfoqué esta eliminatoria muy tranquilo. Confiaba mucho en el grupo, en el equipo y cuando estás con esa confianza y pensando que dentro del vestuario se respira eso, te convence de que vas a hacer una buena papeleta. Nos salió todo a pedir de boca».

A partir de ahora, se tomará unos días de descanso antes de volver a dar ejemplo y adelantar ya su preparación física para una temporada que va a ser tan ilusionante como exigente.