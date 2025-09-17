La Peña El Coliseo organiza un bus para acompañar al Real Avilés en Salamanca Es necesario un mínimo de 54 personas para que se pueda realizar y el viaje tiene un precio de 26 euros para peñistas y de 32 para no peñistas, sin entrada (15 euros) incluida

La Peña Realavilesina El Coliseo, una de las últimas en crearse, organiza un viaje en autobús para facilitar que el Real Avilés Industrial esté acompañado este domingo en el Reina Sofía frente a Unionistas de Salamanca (20.30 horas).

El autocar saldrá el mismo dominog a las 8.30 horas desde su sede, el Café Bar El Coliseo. Los interesados pueden apuntarse todavía hoy miércoles 17 de septiembre o mañana jueves, de 19 a 21 horas en la propia sede de la peña realavilesina. El precio es de 26 euros para los peñistas y de 32 para los no peñistas, aunque es necesario que se apunten mínimo 54 personas para que el viaje salga adelante.

Las entradas, que tienen un precio único de 15 euros por acuerdo entre clubes y se pueden sacar ya por internet en la web de Unionistas, no están incluidas en el precio. El autobús regresará una vez finalizado el encuentro a partir de las 22.30 de la noche.

