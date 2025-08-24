Una pretemporada con mejores sensaciones que resultados en el Real Avilés El equipo disputó seis amistosos, los tres primeros ante rivales de Segunda División, cosechando una victoria, un empate y cuatro derrotas

El Real Avilés Industrial cerró la pretemporada con mejores sensaciones que resultados y un aspecto claramente a mejorar de cara al inicio de la competición: los goles encajados. Tras seis partidos disputados, en los cuales el conjunto blanquiazul cosechó una victoria, un empate y cuatro derrotas, marcó cinco goles por diez encajados, lo que pone de manifiesto que la dirección deportiva tiene todavía pendientes tres fichajes para la zaga: un central y dos laterales.

Todo comenzó el 23 de julio, seis días después del inicio de los entrenamientos, con una buena puesta en escena del entonces equipo de Javi Rozada frente al Racing, equipo que venía de disputar el 'play off' de ascenso a Primera División. Con muchas rotaciones y presencia de canteranos en ambos equipos, el Real Avilés fue de más a menos para caer por un apretado 2-1, gol inicial de Javi Cueto en la primera mitad.

Las prestaciones blanquiazules mejoraron una semana después en el Suárez Puerta ante el Sporting. A pesar de la derrota (0-1), el Real Avilés fue superior y tuvo ocasiones como para haber incluso ganado el partido. Seis días más tarde, llegaría al estadio avilesino otro equipo de Segunda, la Cultural Leonesa. Entonces, el Real Avilés tuvo mejor puntería, con dos tantos del capitán Natalio, pero también concedió a nivel defensivo y acabará logrando un meritorio empate (2-2).

El peor partido de la pretemporada llegaría el 9 de agosto en el Vega de Anzo, dos días después de la discusión entre Diego Baeza y Javi Rozada en la Feria de Muestras, que desencadenaría su destitución como última gota de un vaso colmado. Con un preparador ovetense alicaído en Grado, el equipo no dio la talla y acabaría goleado ante el Mosconia de Tercera RFEF (3-0).

La cosa mejoró a la semana siguiente en Miramar, donde, con Geni Suárez como interino en el banquillo, el Real Avilés conseguiría vencer y convencer con un 2-0, goles obra de Gete y Raúl Rubio. La pretemporada se cerró ayer con el primer partido de preparación ante un rival de la categoría, el Barakaldo, con un resultado de 2-0 que encendió algunas alarmas, aunque el equipo también tuvo minutos de buen juego. Fue el estreno de Dani Vidal como nuevo entrenador blanquiazul y quedó demostrado que, a la espera de los últimos fichajes que cerrarán la plantilla, el equipo tiene que mejorar en cuanto a su eficacia goleadora, pero sobre todo a nivel defensivo, pues ha sufrido mucho en centros laterales y a balón parado.