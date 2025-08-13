El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Babin presiona a un rival en el amistoso frente a la Cultural Leonesa. José Simal

El Real Avilés empezará la Liga el domingo 31 de agosto a las 21.30 horas en el Suárez Puerta frente a la Ponferradina

La Federación Española ha anunciado los horarios de la primera jornada de Primera RFEF y al conjunto blanquiazul le tocará trasnochar

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:30

La próxima temporada será de muchos estrenos para el Real Avilés Industrial. También a nivel de horarios. El conjunto blanquiazul debutará en Primera RFEF el domingo 31 de agosto a las 21.30 horas. Será en el Suárez Puerta ante la Ponferradina, con luz artificial y bocadillos en las gradas, pues el encuentro no terminará hasta alrededor de las 23.30, un horario con muy pocos precedentes en el estadio.

El resto de horarios de la primera jornada del grupo 1 son los siguientes: Racing de Ferrol-Talavera (viernes, 17 horas), Castilla-Lugo (viernes, 19.15), Pontevedra-Cacereño y Zamora-Celta Fortuna (sábado, 17 horas), Unionistas-Osasuna Promesas (sábado, 19.30), Arenas-Arenteiro (domingo, 17), Guadalajara-Tenerife (domingo, 19.15), Ourense CF-Bilbao Athletic (domingo, 19.30) y Mérida-Barakaldo (domingo, 21.30). En el grupo B también habrá partidos el lunes.

