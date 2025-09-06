El Real Avilés logra su primer punto de la temporada en casa de un buen Lugo

Carlos Castro Lugo Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:43 Comenta Compartir

El recién Real Avilés Industrial estrenó el casillero de puntos de Primera Federación con un empate de mucho prestigio ante el Lugo, candidato al ascenso, a domicilio (0-0). La segunda parte de la segunda jornada liguera fue de superioridad de un Avilés que hizo las dos reclamaciones disponibles al FSV (hermano menor del VAR), una en cada período.

Dos de los perdedores de la jornada inaugural se vieron las caras en el Anxo Carro 22 años después de su anterior enfrentamiento. El Avilés salió al choque con la intención de ser protagonista. Dani Vidal, todavía en su pretemporada, arengó a los suyos desde la banda y cuestionó algún pase lejano teniendo en cuenta los desmarques de Quicala. La calma duró 12 minutos, hasta que Neco Celorio, con tendencia a recibir en el círculo, montó un contragolpe, Lago Júnior condujo el esférico al pico del área, Adri Gómez contactó y Unzueta no llegó al segundo palo. Los huecos en la zona intermedia visitantes comenzaron a aparecer, como a los 19 minutos, en una conducción de Iago Carracedo: nadie salió al paso del lateral, que vio la opción a unos metros del área, golpeó de interior al palo donde no llegaría Álvaro Fernández, pero la pelota no fue entre los tres palos por poco.

Ampliar Campabadal regresó a Lugo como lateral izquierdo y además tuvo una ocasión para marcar. LOF

El Lugo tuvo el control durante ese tramo aunque Álvaro Santamaría, por la derecha, quiso invalidarlo con un centro, y Amo despejó. Cayarga también lo intentó mediante un servicio muy bombeado que malamente cabeceó Quicala en el segundo palo a las manos de Marc Martínez. Dani Vidal consumió su primera tarjeta de reclamación al FSV ante una caída del debutante Guzmán dentro del área y la perdió tras la revisión arbitral en el monitor. Superada la media hora, el susto volvió al Real Avilés por un centro al segundo palo que Álex Carbonell devolvió al centro del área y Unzueta, usando igualmente la cabeza, remató a escasos centímetros del larguero.

A Lago Junior le sobró arco para finalizar un contragolpe al borde del tiempo reglamentario de la primera parte. El entrenador del Lugo, Yago Iglesias, ejecutó dos sustituciones al arrancar la segunda parte: Merino y Samanes por Iago Carracedo y Lago Júnior. Dani Vidal, sin realizar permutas de jugadores, sí modificó el espíritu ofensivo de los suyos para afrontar la segunda parte. Así, a los seis minutos de la reanudación, Álvaro Santamaría rozó el gol tras controlar, ir a la frontal y disparar, y la pelota dejó su brisa en la base del poste de la meta de Marc Martínez. El Lugo se organizó algo mejor para equilibrar la posesión y las ocasiones abandonaron durante un buen rato la contienda.

Lugo Marc Martínez; Iago López (Jon Merino, m. 46), Josep Gayá, José Amo, Diego Caballo; Àlex Carbonell, Álex Balboa (Kevin Presa, m. 66), Neco Celorio (Txus Alba, m. 76); Pastrana (Jorge González, m. 66), Lago Junior (Samanes, m. 46) y Unzueta. 0 - 0 Real Avilés Industrial Álvaro Fernández; Guzmán, Adri Gómez, Babin, Campabadal; Gete (Borja Granero, m. 82), Kevin Bautista; Raúl Hernández, Berto Cayarga (Pablo Álvarez, m. 76), Quicala (Isi Ros, m. 70); y Santamaría (Natalio, m. 82). Árbitro Néstor Holgueras (Comité Castellano y Leonés). Amonestó a Iago López, Samanes, Jorge González y Unzueta; y a Guzmán e Isi Ros.

Incidencias unos 2.500 espectadores en el Anxo Carro, más de 200 procedentes de Avilés. El estadio se encuentra en obras, aunque mostró un buen aspecto.

Dani Vidal ganó la partida a Yago Iglesias. El técnico del Lugo tuvo que permutar más piezas de cara al último cuarto de un choque de resultado incierto. La cosa pareció cambiar con la incorporación de uno de los nuevos y otro de los del intermedio: Jorge González puso un balón envenenado al segundo palo y Samanes, lanzándose al suelo, conectó un disparo ajustadísimo rechazado por el tobillo de Álvaro Fernández, que pegó a la cepa del poste. La entrada de Jorge González y Kevin Presa dio emoción al partido. El extremo decayó en el área tras un largo contragolpe y poco después de producirse el primer relevo de Dani Vidal, la entrada de Isi por Quicala. El ingreso de los dos últimos revulsivos visitantes, Borja Granero y Natalio, dio paso a la segunda acción de gran polémica del encuentro: en el minuto 83, por un agarrón a Isi, el Avilés reclamó la revisión de la jugada y, tras tomar su tiempo, el colegiado castellano y leonés Holgueras Castellanos no modificó su decisión, ganándose la bronca de la nutrida afición blanquiazul desplazada a Lugo.

En el minuto 89, con el partido crecido de tensión, una estirada de Álvaro Fernández evitó el gol ante un cabezazo cruzado de Samanes, y en el 94, después de una genialidad de Guzmán sobre una baldosa, el otro lateral, Campabadal, culminó el ataque de tiro ajustado. El siguiente encuentro del Avilés será el domingo 14 (12 horas) contra Osasuna Promesas en el Román Suárez Puerta. Cayarga se retiró con molestias, igual que Santamaría, y Yasser y Javi Cueto no entraron en la convocatoria también por problemas físicos. Preocupación en la enfermería.

Ampliar Kevin Bautista, de nuevo titular, se queja de un golpe en la cara. LOF

