Cartel promocional de la oferta televisiva de la Primera RFEF. RFEF

El Real Avilés más mediático de la historia

Los acuerdos de la Federación permiten que el club vaya a ser televisado por operadores como Movistar +, Orange TV, La Liga +, Digi TV, Football Club o Zapi TV, además de varias televisiones autonómicas

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:55

Aunque el Real Avilés compitió durante trece temporadas en Segunda División, las dos últimas a principios de los noventa, lo cierto es que alcanzará el pico mediático más alto de su historia este curso 2025-26 en lo que será su estreno en Primera RFEF. Al menos, en lo que a nivel televisivo se refiere.

Merced a los acuerdos cerrados hasta el momento por la Federación Española, la Primera RFEF, y por tanto el conjunto blanquiazul, será retransmitida por plataformas como Movistar+, Orange TV, LaLiga+, Digi TV, Football Club o Zapi TV, además de las diferentes autonómicas que han apostado por televisar a sus respectivos equipos, entre las que no se encuentra la asturiana TPA.

En el caso de Movistar+ y Orange TV, buques insignia en la retransmisión del fútbol en España las últimas temporadas junto a DAZN, los operadores retransmitirán diez partidos de los veinte que se disputan cada jornada, entre los que se encontrará este domingo el Real Avilés-Ponferradina (Suárez Puerta, 21.30 horas), de ahí lo extraño del horario.

Pero plataformas como LaLiga+ o Football Club, este último a un precio más reducido, emitirán todos los partidos de la competición, en principio con los mismos medios profesionales que sus compañeras de viaje. En ese sentido, los abonados del Real Avilés tendrán un descuento del 50% en el precio de LaLiga+.

