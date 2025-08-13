LaLiga+ emitirá todos los partidos del Real Avilés en Primera RFEF La Federación Española y LaLiga llegan a un acuerdo que se suma al alcanzado con Movistar+, con diferentes paquetes y una realización profesional

El ascenso a Primera RFEF del Real Avilés Industrial sigue permitiendo al club subir escalones en todos los ámbitos. La afición, acostumbrada a ver partidos a domicilio a través del móvil o el ordenador en unas condiciones muy mejorables, podrá disfrutar esta temporada de su equipo siempre que no pueda viajar con una realización profesional y de máxima calidad gracias al acuerdo suscrito entre la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga.

En ese sentido, los veinte encuentros de cada jornada en Primera RFEF, o lo que es lo mismo, todos los del Real Avilés, tanto en casa como fuera, se emitirán a través de LaLiga+ y LaLiga BARES. Este acuerdo se suma al suscrito por la RFEF con Movistar+ para la emisión de la competición en las mejores plataformas para todos los aficionados.

El contenido, que también se podrá disfrutar a la carta, se comercializará desde 12,99 euros al mes, con diferentes paquetes que permitirán ampliar la flexibilidad y personalización de acuerdo con los intereses de todos los usuarios. Además, también estarán disponibles a través de LaLiga Bares, la única oferta deportiva con licencia para su emisión en establecimientos públicos.

Los diferentes paquetes son los siguientes. En la opción Plus Total (dos dispositivos), el abono anual cuesta 199,99 euros, el anual fraccionado 10,99 y el mensual 17,99. Y en la opción Primera RFEF, el anual 135,99 euros, el anual fraccionado 14,99 y el mensual 12,99. No se puede ver fuera de España.

A nivel audiovisual, la mejora de la experiencia será importante, pues las retransmisiones contarán con un mínimo de cuatro y un máximo de seis cámaras: plano TV máster, plano corto, fuera de juego (2) y portería (2). Lo más parecido que ha podido disfrutar la afición del Real Avilés en los últimos tiempos son las retransmisiones de la Televisión Gallega, eso sí, con narración y comentarios en gallego.