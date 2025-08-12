El Real Avilés busca entrenador con Nacho Castro en una lista de «muchas» opciones El director deportivo, Miguel Linares, espera tomar una decisión a finales de semana con el avilesino entre los técnicos contactados

Sin tiempo que perder, porque el inicio de la temporada está a la vuelta de la esquina, el director deportivo del Real Avilés Industrial, Miguel Linares, ya se ha puesto manos a la obra para encontrar lo antes posible un sustituto de garantías para Javi Rozada en el banquillo blanquiazul. El inesperado cese del preparador ovetense ha añadido un epígrafe a la ya amplia lista de tareas del jienense, que tendrá que elegir un técnico, mientras termina de cerrar la plantilla.

Dentro de la amplia lista de candidatos, teniendo en cuenta de la privilegiada situación del Real Avilés en Primera RFEF, destaca la presencia de una leyenda del club como Nacho Castro. Según ha podido saber este periódico, el avilesino, que acaba de cerrar su exitosa etapa en la Liga Expansión de México y está libre para comprometerse con el equipo en el que triunfó y dejó huella como futbolista en la última década del siglo pasado, es una opción bastante factible, aunque ni mucho menos la única.

Nacho Castro (Avilés, 1971), entrenó en las dos últimas temporadas en México en la Liga Expansión en el Mineros de Zacatecas y el CA Morelia. En la primera etapa de Nacho Castro en Mineros, el equipo mexicano marcó 44 goles en 18 partidos de la liga regular y cuatro de play-off, otro récord del equipo en tan pocas jornadas, en un torneo de apertura en el que llegaron a semifinales. Previamente acumula experiencia tanto en Primera RFEF en el San Fernando como en el Andorra en Segunda B. También entrenó a otros equipos en Tercera División como el Horta y el Peralada. También participó en la Kings League, donde llegó a ser campeón del Mundial como entrenador del equipo Porcinos FC, del famoso creador de contenidos Ibai Llanos.

Nacho Castro, de nuevo en España, ya expresó en el pasado su intención de volver algún día al «equipo de mi ciudad»

Su trayectoria en los banquillos empezó en Peralada con un ascenso de Tercera, después pasó al filial del Girona y de ahí se fue a Barcelona al Horta de Tercera, donde jugó el play-off de ascenso a Segunda B y disputó la final de la Copa Cataluña. «Me llegó el Andorra y fue un cambio brutal en mi vida», donde llegó a coliderar su grupo en Segunda B y fue destituido antes del ascenso a Segunda División, aseguraba a este periódico en abril de 2024.

No es la primera vez que su nombre suena en las oficinas del Suárez Puerta para entrenar al Real Avilés, ya que estuvo a punto de fichar por el equipo blanquiazul tras la destitución de Emilio Cañedo, aunque finalmente el inquilino del banquillo fue Manolo Sánchez Murias. El gijonés acabaría destituido al caer al 'play-out', lo que motivó la llegada de urgencia de Javi Rozada.

Nacho Castro no duda cada vez que se le pregunta en reafirmar su amor por el Avilés. «Si a algún equipo me gustaría algún día entrenar es el Avilés, porque al final es mi equipo. Tengo a mi hermano, a mis amigos del cole, a mi mejor amigo, Manel, que es como mi hermano, y a su mujer, María. Es el equipo de mi ciudad», aseguraba emocionado a este periódico hace poco más de un año.

Linares, que no deja de recibir ofrecimientos, tendrá que buscar un perfil que encaje con la plantilla, casi cerrada

Aunque quedan pocos días de mercado, lo cierto es que hay bastantes entrenadores con experiencia en la categoría y potencial libres en estos momentos. Entre ellos, se encuentran David Movilla, que viene de ascender con Zamora y Sabadell las últimas dos temporadas, y un viejo conocido de Linares como el madrileño Víctor Cea.

Movilla, de 45 años y natural de Barakaldo, acumula 178 partidos de experiencia entre Segunda B y Segunda RFEF y dos ascensos a Primera RFEF, categoría en la que dirigió durante 26 partidos a Zamora y Real Unión, aunque fue cesado. Por su parte, Cea, madrileño de 41, acumula 143 partidos entre Segunda B y Segunda RFEF, y 30 en Primera RFEF, aunque fue cesado en el Talavera. El pasado curso dirigió al Espanyol B, donde se quedó cerca de disputar el 'play off' de ascenso a Primera RFEF.

Ahora, Miguel Linares tendrá que evaluar perfiles y tomar una decisión, en principio a finales de semana, teniendo en cuenta las características de la plantilla.

