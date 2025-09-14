El Real Avilés busca los primeros tres puntos de la temporada frente a Osasuna Promesas Dani Vidal tiene las bajas seguras de Julio y Yasser y como aliciente estará la respuesta del Suárez Puerta ante la visita de un filial y de nuevo en horario matinal

Santy Menor Avilés Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:39 Comenta Compartir

El Real Avilés Industrial regresa al Suárez Puerta de domingo al mediodía (12 horas) para intentar buscar su primera victoria del curso, y por ende en Primera RFEF, frente a Osasuna Promesas, un filial atípico por su manera de jugar y por las características de sus futbolistas, que suma nada más y nada menos que cuatro puntos en seis partidos en este inicio liguero.

Con ese objetivo, el preparador blanquiazul Dani Vidal deberá hacer frente a dos bajas seguras para el envite, el central Julio y el mediocentro Yasser, a los que se podría unir Javi Cueto, que enfocaba la previa del encuentro como duda. Se vestirá, aunque sin opciones de ser titular, Eze, y también estarán seguro en el banquillo salvo contratiempo de última hora Viti y Raúl Rubio, que la pasada jornada en Lugo no tuvieron minutos por precaución.

Más allá de eso, todo hace indicar que Vidal repetirá por primera vez alineación en lo que va de curso, con Álvaro en portería; Guzmán, Adri Gómez, Babin y Campabadal en defensa; Gete y Kevin Bautista en el doble pivote; Raúl Hernández en la derecha, Quicala en la izquierda, Berto Cayarga como mediapunta; y Santamaría como futbolista más adelantado.

Santi Castillejo, técnico rival: «El Real Avilés es un club histórico» Santi Castillejo, entrenador de Osasuna Promesas desde 2018, un caso prácticamente excepcional en la categoría junto a Julio Cobos en el Cacereño (2019), comentó en su rueda de prensa previa al choque que «estamos en un buen momento porque hemos enlazado dos jornadas sin conocer la derrota, pero es verdad que es muy pronto para sacar muchas conclusiones. Visitamos a un rival recién ascendido, con mucha historia detrás y que ha formado un equipo muy bueno para la categoría. Nosotros vamos con la idea de siempre que es ganar y seguir mejorando que es de lo que se trata con una plantilla joven». En cuanto al juego del equipo en las primeras jornadas comentó que «tenemos que repetir la solidez defensiva respecto a las dos primeras jornadas. Creo que en ambos partidos nos han creado muy pocas ocasiones algo que en temporadas anteriores nos ha costado conseguir. Sí que tenemos que mejorar en el aspecto ofensivo porque somos un equipo que tradicionalmente a generado muchas ocasiones, muchos goles y ha creado peligro en área rival, pero ahora mismo estamos algo espesos sabiendo eso sí que ha empezado la temporada hace nada». Por último, el técnico de Valtierra destacó las virtudes del Real Avilés. «Se enfrentó primero a la Ponferradina con un resultado de 0-3 que fue muy engañoso porque vimos el partido y el juego estuvo muy igualado. Luego lograron empatar en Lugo en un partido también muy igualado. Es una plantilla muy trabajadora, solidaria y en algunos aspectos similares a nosotros. Además, aprovecha muchos las bandas con extremos muy rápidos así que nosotros trataremos de impedir que muestren su mejor cara».

Sobre estos once futbolistas cabrían tres posibles cambios:Viti por Campabadal en la izquierda, Raúl Rubio por Santamaría arriba y quizá Isi Ros por Quicala en la izquierda, aunque esta última permuta, a pesar de los buenos minutos de un extremo murciano que estrenará este mediodía su rubio platino de la suerte esta temporada, parece la menos probable de todas por lo visto en los entrenamientos.

Otro de los alicientes de la mañana, además del resultado y del desempeño del equipo, será la respuesta del Suárez Puerta, cuya asistencia en la primera jornada fue espectacular (3.355 espectadores). Entonces, a pesar de que el horario no era nada favorable (domingo a las 21.30 horas), el rival era la Ponferradina y era el esperado debut del club en Primera RFEF. Ahora vuelve el horario matinal del domingo, amado y odiado casi a partes iguales por la afición en los últimos tiempos, y además ante un filial osasunista que tampoco es de los equipos más atractivos del grupo, pese a su dificultad a nivel deportivo y la posibilidad que ofrece de ver a futuribles jugadores de Primera División.

En su caso, el cuadro pamplonica llega a Avilés después de empatar en Tajonar frente al Ourense CF y Santi Castillejo podrá repetir el equipo inicial de la pasada jornada a excepción del central Osambela, que se quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica. Por motivos médicos tampoco estarán Efremov, Espejo, Aimar Bonel y Asier Bonel, de tal manera que estarán en el Suárez Puerta los futbolistas con ficha del Subiza –segundo filial osasunista– Garín, Ansó, Arrasate y el todavía juvenil Aly Kall. Arbitra el gallego Álvaro Juncal.

Temas

Real Avilés