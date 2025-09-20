El Real Avilés quiere estrenarse a domicilio en su primera visita a Unionistas El conjunto blanquiazul, que recupera a Julio para la causa, busca pescar en río revuelto tras el cambio en el banquillo rival durante la semana

Con cuatro puntos de nueve posibles hasta la fecha, el Real Avilés Industrial quiere seguir dando pasos hacia adelante en lo que está siendo su estreno en una categoría tan bonita como la Primera RFEF. Y como esto va de primeras veces, el conjunto blanquiazul realizará esta noche, a partir de las 20.30 horas, su primera visita a un club joven pero con una importante masa social detrás como Unionistas de Salamanca en el estadio Reina Sofía.

Después de conseguir un triunfo histórico hace siete días en el Suárez Puerta ante Osasuna Promesas, el conjunto blanquiazul busca también sumar de tres por primera vez a domicilio, ante un rival cuyas aguas andan revueltas. Después de un inicio de curso paupérrimo a nivel de resultados –cero puntos y cero goles a favor en tres jornadas–, Unionistas cambió el jueves de entrenador, con Mario Simón reemplazando a Oriol Riera en el banquillo, y su concurso esta noche es toda una incógnita.

En todo caso, el entrenador del Real Avilés, Dani Vidal, no quiere confianza alguna y se ha encargado de mostrar durante la semana a los suyos todas las virtudes tanto del conjunto salmantino, más allá de los resultados cosechados hasta la fecha, como de un Mario Simón que llegó a dirigir al Albacete en Segunda División o a todo un Real Murcia, entonces en Segunda B. «Que sea último en la clasificación es una incógnita ahora mismo. Es un equipo que dará guerra seguro», apuntaba el técnico blanquiazul en su rueda de prensa previa al encuentro.

Adri Gómez: «En el Reina Sofía se genera un ambiente especial» Adri Gómez es, junto a Edu Cortina, uno de los dos futbolistas de la actual plantilla del Real Avilés con pasado en Unionistas de Salamanca. El polivalente defensor conquense regresa a un Reina Sofía cuyo ambiente «es muy especial. Se genera una atmósfera muy bonita y ya he avisado a mis compañeros lo que vamos a vivir». Además, no se fía en absoluto de la mala racha del equipo salmantino. «Dicen que a entrenador nuevo victoria segura y me espero un rival que salga muy fuerte con ganas de revertir su situación y con los jugadores muy motivados. Será un partido muy complicado». En cualquier caso, deja claro que «nosotros saldremos a ganar como todas las jornadas, independientemente del rival que tengamos delante, y el objetivo es continuar con las buenas sensaciones que llevamos teniendo desde la pretemporada, pero que ahora se están transformando en buenos resultados y eso siempre ayuda». A nivel personal, «me está tocando jugar de central y yo encantado de ayudar al equipo en lo que sea».

En cuanto a la alineación inicial blanquiazul en el Reina Sofía, todo hace indicar que Dani Vidal podría repetir por vez primera equipo inicial este curso. Aunque en rueda de prensa no quiso dar pistas, el buen papel realizado por el cuadro blanquiazul en la última jornada no da lugar a demasiados cambios. Como mucho, introducir sobre el terreno de juego a Borja Granero por Gete y adelantar a Adri Gómez a su posición natural, pero el cántabro viene de marcar y de jugar buenos minutos ante Osasuna Promesas y tampoco tendría demasiado sentido la que sería su primera suplencia del año.

La principal novedad en la convocatoria es la inclusión de Julio, que se vestirá por primera vez esta temporada en liga, una vez recuperado de su lesión. Por ello, Dani Vidal podrá contar con los cuatro centrales que forman parte de la plantilla. El concurso o no de Yasser y Javi Cueto no se hará oficial hasta hoy.

Más dudas, como es lógico, hay en Unionistas, pues el nuevo entrenador, Mario Simón, ha solido apostar a lo largo de su carrera por una línea de cuatro defensas en sus equipos, mientras que Oriol Riera venía formando con cinco en los primeros partidos del curso. Así, un posible equipo titular sería el formado por Unai Marino; Olmedo, Gorjón, Ramiro, Palmero; Roldán, Juanma (puede entrar Juanje); Álvaro Gómez, De la Nava, De Bustos; y Pere Marco. Aarón Piñán, que tuvo que pasar por el quirófano por una lesión en el hombro y comenzó esta semana a entrenarse al margen del grupo, es la única baja de Unionistas para el partido de esta noche.

Se espera un partido dinámico entre dos equipos que buscarán la portería rival. Unionistas porque sale con la motivación de contar con una nueva cara en el banquillo y por la imperiosa necesidad de empezar a sumar puntos, y el Real Avilés porque su plantilla está conformada con una mentalidad ofensiva, más allá de ser un recién ascendido.

El ambiente en el Reina Sofía está asegurado y el conjunto blanquiazul estará, como siempre, acompañado en la grada, a pesar de que finalmente la iniciativa de la Peña Realavilesina El Coliseo de organizar un autobús no salió adelante al no cubrirse las 54 plazas mínimas necesarias.

Arbitra la contienda el colegiado madrileño de 36 años Fernando Bueno, opositor de profesión y que acumula cinco temporadas en Primera RFEF, a las que hay que añadir otras siete en Segunda B. Nunca arbitró al Real Avilés, y sí dos veces a Unionistas.

