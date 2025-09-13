El Real Avilés bate su récord histórico con 3.373 abonados

Santy Menor Avilés Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:05 Comenta Compartir

En lo que parecía un sábado tranquilo, el Real Avilés Industrial ha escrito con letras de oro una nueva página en su centenaria historia. Con 3.373 abonados al cierre de la campaña estival, el club ha batido su récord, que se mantenía anclado en 3.280 desde la temporada 1983-84, tras la fusión con el Ensidesa que dio lugar en un primer momento al apellido fabril.

Si el objetivo del club para este curso después del ascenso a Primera RFEF era superar la barrera psicológica de los 3.000, los números no hacen más que demostrar el crecimiento de la entidad en los últimos tiempos a todos los niveles, incluida por supuesto la vertiente social. Desde la llegada de Diego Baeza a la propiedad del club en septiembre de 2020, los números de la campaña estival no han hecho más que ascender: 520, 1.024, 1.562, 2.534, 2.640 y ahora 3.373, cifras que cada temporada experimentaron también un superávit en la campaña de invierno.

Después del antiguo récord de 3.280 alcanzado en 1983, el club no había podido acercarse a estos guarismos ni a principios de los noventa en Segunda División, con muy buenas entradas en el Muro de Zaro en determinados partidos pero no más de 2.500 abonados en ninguno de los dos cursos. Durante la época de Golplus, el repunte rondó los 2.000, cifras que también se han quedado lejos de las de la era Diego Baeza, que también tiene en su haber el récord de asistencia a un partido en el Suárez Puerta con los 8.500 espectadores que presenciaron el ascenso hace unos meses frente al Rayo Majadahonda, gradas supletorias mediante.

Ahora, el objetivo a nivel social es que ese número de abonado se refleje también en la asistencia a los partidos, algo que sí ocurrió en la primera jornada de Liga ante la Ponferradina. También, según apuntan con tino algunas voces, se debería favorecer la creación de una federación de peñas que ayude a sacar adelante determinadas iniciativas, como por ejemplo la organización de autobuses para acompañar al equipo.