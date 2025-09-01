El Real Avilés sucumbe a la pegada de la Ponferradina en su estreno en Primera RFEF

Santy Menor Avilés Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:28 | Actualizado 00:52h. Comenta Compartir

Esto es Primera RFEF. El Real Avilés Industrial protagonizó un duro bautismo en la categoría comprobando de primera mano la pegada de la Ponferradina, uno de los candidatos al ascenso del grupo. La efectividad berciana eclipsó el bueno juego blanquiazul, durante muchos minutos superior pero sin mordiente. Al final, en la rula no preguntan.

Dani Vidal sorprendió poco con su alineación, pero el único cambio significó también una modificación en el sistema esperado. Con la entrada de Raúl Hernández por Santamaría, el madrileño se situó en la banda derecha, dejando a Cayarga en la mediapunta por detrás de Raúl Rubio en un 1-4-2-3-1.

Ampliar Adri Gómez trata de rematar de cabeza en un balón parado. Arnaldo García

Por su parte, Fernando Estévez hizo varias modificaciones con respecto a lo esperado en la previa. Andújar se quedó fuera finalmente por lesión y su lugar en el centro de la zaga lo ocupó Boris. Además, también fueron suplentes Esquerdo, Mula y Sergio Benito, con Xemi en la banda derecha, Borja Vázquez en la izquierda, y Borja Valle como mediapunta por detrás de Pau Ferrer.

La primera parte fue una cruel bienvenida al Real Avilés a Primera RFEF. Un enorme e inmerecido castigo a los hombres de Dani Vidal, que desplegaron un mejor fútbol de lo que mostró el marcador. El primer golpe vendría pronto, apenas en el segundo minuto de juego. El lateral derecho Diego Moreno ejecutó un buen centro al segundo palo y allí apareció en carrera Borja Vázquez, para fusilar de cabeza a Álvaro. 0-1.

Real Avilés Álvaro; Campabadal (Natalio, m. 82), Adri Gómez, Babin, Viti; Gete (Pablo Álvarez, m. 69), Kevin Bautista; Raúl Hernández, Cayarga (Santamaría, m. 60), Quicala (Isi Ros, m. 60); y Raúl Rubio (Javi Cueto, m. 60). 0 - 3 Ponferradina Ángel; Diego Moreno, Ger Novoa, Boris, Andoni López; Undabarrena (Keita, m. 70), Eneko; Xemi (San Emeterio. m. 70), Borja Valle (Cortés, m. 77), Borja Vázquez (Mula, m. 77); y Pau Ferrer (Sergio Benito, m. 82). Goles 0-1: min. 2, Borja Vázquez. 0-2: min. 30, Borja Valle. 0-3 min. 43, Pau Ferrer.

Árbitro Luis Enrique Morona (Comité Madrileño). Amonestó a Adri Gómez; y a Undabarrena.

Incidencias3.355 espectadores en el Suárez Puerta, con unos 300 seguidores de la Ponferradina. Césped en perfectas condiciones y luz artificial.

A pesar de ello, el conjunto blanquiazul se recompuso rápido y, haciendo gala de un ritmo muy alto de juego, comenzó a dominar y a dejarse ver por las inmediaciones el área rival, generando saques de esquinas que acabaron en nada.

Dirigido por un Cayarga muy escurridizo entre líneas, a la postre el mejor de los locales en la primera mitad, sería el propio avilesino el protagonista de la primera ocasión clara blanquiazul. Fue a través de un libre directo en buena posición que se marchó fuera por muy poco.

Ampliar Borja Valle supera a Álvaro para hacer el 0-2. Arnaldo García

Mientras Raúl Rubio intentaba hacer daño a base de brega, aunque muy solo en punta, Borja Valle no haría prisioneros. Pase entre líneas de Pau Ferrer y el berciano definía como lo que fue, un futbolista de Primera División, de vaselina ante la salida de Álvaro. El Real Avilés no sabía por dónde le venían, no entendía nada pero el marcador reflejaba un 0-2.

Pero la sangría no acabaría ahí. El Real Avilés recuperó el dominio de la pelota y las buenas sensaciones, pero en la rula no preguntan y después de varios despejes erráticos en la frontal del área Pau Ferrer cazó el balón al vuelo y lo puso de volea en la escuadra. Antes del descanso, Cayarga probó fortuna desde fuera del área pero sin éxito. A vestuarios con 0-3 en el marcador.

A pesar de que la empresa era prácticamente imposible, el Real Avilés no se rindió y quiso brindar a sus aficionados la mejor actuación posible. Fruto de ello, una salida en tromba de los blanquiazules estuvo cerca de suponer el 1-3 en el marcador. Primero lo intentó Gete desde fuera del área y después a punto estuvo la Ponferradina de marcarse en propia puerta tras un buen centro de Cayarga a pase filtrado de Campabadal.

Ampliar Raúl Rubio se dispone a realizar un remate. Arnaldo García

Poco después, Raúl Rubio tuvo una de las más claras, pero definió de primeras raso con la derecha a la salida de un córner, enviando el balón muy cerca del palo izquierdo de Ángel. De todas maneras, también tuvo Borja Valle el cuarto, con un intento desde su casa, tratando de pillar a Álvaro adelantado, al que el meta madrileño respondió de manera muy meritoria.

A la hora de juego, Dani Vidal quemó todas sus naves con la entrada al terreno de juego de Santamaría, Javi Cueto e Isi Ros. Este último fue el más activo, perdiendo tan solo dos balones y exprimiendo al máximo a su lateral, Diego Moreno, que acabó exhausto después de frenar a Quicala en la primera parte.

Isi tuvo un par de ellas para marcar y también generó mucho peligro, pero ayer no era el día del Real Avilés. La Ponferradina fue poco a poco bajando la intensidad y frenando el partido, limitándose a mantener a cero su portería. Mientras, el Real Avilés, con más corazón que cabeza y al final con Pablo Álvarez y Natalio en el campo, intentó el gol del honor hasta el final, pero Kevin Bautista, en un pase atrás después de un gran caracoleo de Isi, envió el balón alto con el interior en una muy buena posición. Al final, 0-3 y cruce de caminos: la Ponfe primer líder, el Real Avilés primer colista del grupo.

