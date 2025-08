El Real Avilés tendría casi a la vez la parcela de la ciudad deportiva y la licencia de construcción

La ciudad deportiva del Real Avilés Industrial en Corvera tomará un nuevo impulso a partir de septiembre, y esta vez se espera que sea ... el definitivo. Así se lo aseguraron el miércoles al alcalde corverano, Iván Fernández, Diego Baeza, propietario del club, y el fondo de inversión que lo respalda, tal y como adelantó LA VOZ DE AVILÉS.

El regidor corverano también valoró ayer jueves a este periódico el resultado de la última reunión con los empresarios. Iván Fernández repitió el mensaje que ha trasladado al respecto en los últimos meses. «Ratifico lo que Diego ha venido diciendo siempre, con la convicción de que ese proyecto salga adelante. Él tiene la iniciativa y nada me hace indicar que ese proyecto no vaya a salir adelante», aseguró

«La potencialidad estratégica de Corvera en el centro de Asturias es un plus cualitativo que le da fortaleza al proyecto» Iván Fernández Alcalde de Corvera

En cuanto a los plazos, añadió que «a todos nos gustaría que fuera más rápido, al primero a Diego, pero quiero que la gente analice con perspectiva. Es una inversión de más de 20 millones de euros y lleva su tiempo. Hay que comprender que el tiempo es necesario para que salga». El fondo inversor y Diego Baeza le trasladaron al alcalde corverano que su intención es que el reloj vuelva a ponerse en marcha en septiembre. En cualquier caso, antes de eso deben «cerrar el proceso anterior. Diego fue quien renunció públicamente al anterior proceso para una mayor seguridad jurídica. Se podía haber seguido, pero si alguien denuncia o pone algún impedimento había el riesgo de que judicialmente se alargase. Fue quien pidió suspender y es él quien tiene que dar el paso de hacer frente al coste administrativo», en alusión a la penalización de 60.000 euros que debe abonar el empresario al Consistorio corverano.

En cuanto a su papel en este proyecto en los últimos meses, Iván Fernández recordó que «como alcalde me reúno con vecinos, con asociaciones que me piden mejoras, actividades..., y también con empresarios que ven en Corvera una oportunidad para invertir. En este sentido, lo que propicio cuando se habla de poderes públicos es la colaboración público-privada para atraer inversiones que generen riqueza, desarrollo económico y empleo. Eso es la teoría, la práctica es la ciudad deportiva, que es buena no sólo para Corvera, sino para la comarca y para Asturias».

Una vez que Diego Baeza y el fondo de inversión paguen la penalización y se ponga en marcha de nuevo la subasta de 70.000 metros cuadrados en Truyés, el proceso sería, según el alcalde corverano, «rápido. Si de algo fuimos ejemplo es la celeridad del Ayuntamiento en el primer procedimiento de modificación del planeamiento, que llevaba 18 meses como mínimo y lo hicimos en 10 meses y medio. La capacidad de gestión del Ayuntamiento y la celeridad administrativa forma parte de lo que tiene que aportar. Mira lo que pasa con la ciudad deportiva del Real Oviedo, nosotros hemos demostrado más agilidad que Oviedo y Siero».

Por tanto, esa rapidez burocrática compensaría la dilación en la venta de los terrenos. Iván Fernández destaca que «vamos en tiempos normales, porque luego el desarrollo sería de manera inmediata y la concesión de la parcela se haría paralela casi a la licencia. Ganaríamos otros cuatro o cinco meses, es un año en total de ganancia».

El alcalde de Corvera destaca de nuevo el potencial de la ciudad deportiva en el municipio, un centro multideporte en el centro de Asturias, al que se sumaría el campo de golf, «a quince minutos de Gijón, veinte de Oviedo y doce minutos del aeropuerto, al que puedes llegar desde Los Balagares sin coger un semáforo. La potencialidad estratégica que aporta Corvera es plus cualitativo que le da fortaleza al proyecto y tenemos que aprovecharlo».