El Real Avilés, con la camiseta de Asturias en Salamanca. LOF
Unionistas 3 Real Avilés 2

La reedición de la camiseta homenaje a Asturias no trajo suerte al Real Avilés

Por coincidencia de colores con Unionistas, el club decidió renovar para la ocasión el exitoso diseño de hace dos temporadas, que no ejercerá como tercera equipación

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:10

Basándose en el exitoso diseño de hace dos temporadas, pero renovado para la ocasión, el Real Avilés Industrial sorprendió el domingo en Salamanca saliendo al terreno de juego con una camiseta homenaje a Asturias para medirse a Unionistas.

Como el equipo charro jugaba de blanquinegro, el Real Avilés prefirió no arriesgar ni con el azul marino de la primera equipación ni con el gris de la segunda, sobre todo para no dar lugar a confusiones a través de la televisión, por lo que recuperó para la ocasión un diseño que había tenido muy buena acogida.

La nueva prenda, que no tendría por qué tener más recorrido, aunque tampoco se descarta, no actuará como tercera equipación, un diseño que sigue guardando el club como oro en paño. Tampoco saldrá a la venta, pues se mantiene la de hace dos temporadas, cuya línea es la misma  aunque con otros sponsors.

