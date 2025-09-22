La reedición de la camiseta homenaje a Asturias no trajo suerte al Real Avilés

Santy Menor Avilés Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:10 Comenta Compartir

Basándose en el exitoso diseño de hace dos temporadas, pero renovado para la ocasión, el Real Avilés Industrial sorprendió el domingo en Salamanca saliendo al terreno de juego con una camiseta homenaje a Asturias para medirse a Unionistas.

Como el equipo charro jugaba de blanquinegro, el Real Avilés prefirió no arriesgar ni con el azul marino de la primera equipación ni con el gris de la segunda, sobre todo para no dar lugar a confusiones a través de la televisión, por lo que recuperó para la ocasión un diseño que había tenido muy buena acogida.

La nueva prenda, que no tendría por qué tener más recorrido, aunque tampoco se descarta, no actuará como tercera equipación, un diseño que sigue guardando el club como oro en paño. Tampoco saldrá a la venta, pues se mantiene la de hace dos temporadas, cuya línea es la misma aunque con otros sponsors.

