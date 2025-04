Rozada, entrenador del Real Avilés: «Nunca me había pasado algo parecido»

Elías Fernández Astillero (Cantabria) Domingo, 20 de abril 2025, 16:40 | Actualizado 16:56h. Comenta Compartir

El técnico del Real Avilés, Javi Rozada, se mostró apesadumbrado ante lo acontecido en la segunda parte del encuentro ante el Rayo Cantabria: «La verdad es que no tiene explicación lo que ha sucedido en el partido. Nunca me había sucedido nada parecido a lo que hemos vivido hoy. Hemos realizado un gran primer tiempo y fuimos claros dominadores del juego. No pasamos ningún apuro ante un rival de la entidad del Rayo Cantabria y, además, creo que se nos ha anulado un gol que me parece que es legal. Pero lo cierto es que hemos tirado todo ese buen trabajo por la borda en unos diez primeros minutos en los que nuestros errores han hecho posible que ellos remontaran el partido».

«Después, pese a los cambios realizados, el tercer gol ya nos dejó ante una misión prácticamente imposible y el tiempo que se perdió con la sustitución del asistente enfrió aún más el partido y ha sido imposible», detalló Javi Rozada sobre la contundente derrota ante el filial racinguista.

Cuestionado sobre si el empate ante el Langreo y la goleada sufrida ante el Rayo Cantabria le hacen temer por un bajón en el rendimiento de su equipo, el técnico del cuadro blanquiazul quiso aclarar que no. «Para nada es así. Somos los mismos que llevábamos todo el 2025 sin conocer la derrota y solamente hay que ver el primer tiempo realizado. Hay que intentar superar ese mal arranque de la segunda parte. Estoy seguro de que a cualquier aficionado del Racing que le preguntes, seguro que te dirá que hemos sido el mejor equipo que pasó por aquí. En la primera mitad, claro», añadió Rozada.

Sobre si la derrota hace que pueda peligrar el tercer puesto, que supone tener ventaja de campo en las eliminatorias de ascenso, Rozada confía en las en las posibilidades del Real Avilés: «Hay que esperar a lo que haga más tarde el Ávila, eso está claro, pero dependemos de nosotros mismos para ser, como mínimo, cuartos. La próxima semana tenemos una final ante el Guijuelo, que empezaremos a preparar desde mañana -lunes- y a ver qué sucede en estas dos últimas jornadas».

Ezequiel Loza: «Hemos realizado un segundo tiempo fantástico»

La cara de la moneda en el duelo disputado en La Planchada se reflejó en el semblante de un Ezequiel Loza feliz y orgulloso por el encuentro realizado por su equipo, que en la segunda vuelta ha dado buena cuenta como anfitrión de los tres primeros clasificados: Pontevedra, Numancia y Real Avilés.

«Hemos realizado un segundo tiempo fantástico ante un gran equipo como es el Real Avilés, que en la primera mitad nos ha complicado mucho la existencia. Llevó el control del encuentro y cerró todas nuestras vías para llegar con peligro», explicó el preparador del Rayo Cantabria, satisfecho con la reacción de sus pupilos: «Los cambios realizados en el intermedio han ayudado a darle otro aire al equipo, que, afortunadamente, ha sido capaz de darle la vuelta al resultado en un arranque de segunda mitad en el que les hemos pasado por encima».

Loza destacó la ambición del filial santanderino: «En ningún momento nos conformamos con mantener la ventaja y fuimos a por más, aprovechando que ellos tenían que arriesgar en busca del gol del empate. Hemos conseguido el 3-1, con el doblete de Baldrich, que puso el partido aún mas de cara para nosotros».

Cuestionado sobre lo importante que es la diferencia conseguida, con la que supera en el balance de goles al Fabril y se sitúa en plaza de playoff a la espera de lo que haga esta tarde el Langreo, el técnico de la escuadra cántabra lo tiene claro: «A expensas de lo que pueda hacer el Langreo en su partido ante el Llanera, estamos en puesto de fase de ascenso y afrontaremos la próxima jornada con la idea de ir a por los tres puntos en Vigo ante el Coruxo y así pelear por el objetivo en las dos últimas jornadas, que se presentan apasionantes».

