Rozada mira al 'play off' de ascenso: «Me quité del medio un partido que estorbaba»

Santy Menor Avilés Miércoles, 16 de abril 2025, 22:37 | Actualizado 22:47h.

El entrenador del Real Avilés, Javi Rozada, volvió a mostrar su cara más sincera en rueda de prensa. En una reflexión en voz alta que recordó un poco a la esgrimida tras caer eliminado en Copa Federación, el preparador ovetense volvió a pensar en el objetivo final del equipo sin dejarse llevar por la importancia de un derbi o por la mejor entrada de la temporada en el Suárez Puerta.

«En esta categoría no es normal jugar partidos entre semana. Mi sensación es que quería quitarme este partido del medio como fuera. Me estorbaba en el calendario. Tenía miedo a las lesiones, miedo a todo... Estoy contento porque ya nos lo hemos quitado y ahora a ir a ganar a Santander», arengó.

Sobre el encuentro, Rozada cree que «los dos equipos nos hemos respetado bastante y no han pasado muchas cosas, pero creo que las ocasiones o los acercamientos peligrosos del partido han sido nuestros. Fuimos el equipo que más tuvo. Ellos tuvieron clara la de Juan López, pero poco más se acercaron a nuestro área. El empate se puede considerar justo».

Con respecto a las rotaciones, el entrenador realavilesino fue muy claro. «Podemos jugar un 'play off' después de todo lo que nos pasó y no podemos arriesgarnos a que se nos rompan jugadores. Además, confiamos en toda la plantilla. Es precipitado poner a jugadores tres partidos en una semana y los mejores para ganar hoy eran los que elegimos. Tuvieron más energía».

En ese sentido, la sanción de Babin no es trascendente, pues «no iba a jugar en Santander. Ningún jugador iba a jugar de titular los tres partidos».

Acebal, técnico del Langreo: «Nos hemos ganado luchar por el sueño del 'play off'»

Aunque una victoria hubiese supuesto un auténtico puñetazo encima de la mesa, Pablo Acebal, entrenador del Langreo, aceptó de muy buen grado el empate cosechado por el Langreo en el Suárez Puerta. «Hemos jugado un buen partido ante un equipo que no ha perdido en lo que va de 2025 y creo que tuvimos con la ocasión de Juan una gran opción de llevarnos los tres puntos, pero creo que en el cómputo general del partido el empate es justo».

Para Acebal, el encuentro fue «previsible», pues «en un derbi siempre hay tensión, rivalidad... Los dos equipos nos jugábamos mucho. En la primera parte pasaron pocas cosas y los dos equipos en la segunda parte teníamos esa obligación de ganar, un poco más nosotros por el hecho de engancharnos al 'play off'. Se abrió más el partido y pudo ganar cualquiera».

A dos puntos del 'play off' a falta de nueve, Acebal tiene claro su mensaje. «Ahora que hemos llegado hasta aquí, tenemos que pelear por el sueño del 'play off'. No será fácil y no es nuestra obligación, pero sería un premio a una excelente trabajo de todo el club».