Alberto Reina, jugador del Real Oviedo: «Todavía no he tocado techo» El centrocampista andaluz debutará en Primera y firma para dos temporadas con opción a una tercera

Chisco García Oviedo Miércoles, 16 de julio 2025, 15:12

Alberto Reina fue presentado oficialmente por el Real Oviedo, que trasladó el escenario a la sede de su patrocinador DIGI, y el centrocampista gaditano, que firma por dos temporadas con opción a una tercera, se mostró ilusionado con su estreno en Primera División tras su experiencia en distintas categorías del fútbol español: «Me ha tocado ir paso a paso, vengo del barro, pero siento que aún tengo margen de crecimiento. Todavía no he tocado techo».

El jugador quiso aclarar el momento en que se produjo el acercamiento con el club asturiano: «El contacto del Oviedo con el agente empieza en enero, pero no quise saber nada hasta acabada la temporada». Y añadió: «Me gusta ser claro y así fue, hasta el último día del Mirandés». En ese sentido, también respondió a los comentarios sobre su implicación durante la fase final del curso: «El que me conoce sabe cómo soy. Quería aclararlo por gente que no me conoce demasiado y dijeron según qué cosas».

La llegada a Oviedo ha sido positiva desde el primer momento: «Estoy muy contento en estos primeros días, con muchas ganas de seguir mejorando y llenando el tanque de gasolina». Reina destacó especialmente el ambiente que ha encontrado dentro del vestuario: «Hay mucha calidad humana, ya me lo habían dicho y ahora lo he comprobado».

Uno de los nombres propios de la plantilla es Santi Cazorla, cuya continuidad fue recibida por Reina con entusiasmo: «Cuando vi que renovaba respiré tranquilo. Tener a alguien así cerca es un privilegio. Me voy a empapar de su experiencia».

En lo deportivo, Reina comentó que el cuerpo técnico ya ha empezado a marcar el ritmo: «La primera toma de contacto con el míster ha sido intensa, con mucha carga física. Por ahora no hemos entrado en mucha profundidad táctica, pero ya se van introduciendo conceptos».

Reina se mostró impresionado con el ambiente que rodea al club: «En esta ciudad se respira fútbol. Voy por la calle y solo veo camisetas del Oviedo. Eso dice mucho del sentimiento que hay aquí».

Respecto a su rol en el campo, dejó claro que puede adaptarse a distintas posiciones del centro del campo: «Puedo jugar de 6, 8 o 10, como hice el año pasado. Estoy a disposición del míster para lo que necesite».

