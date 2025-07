Álex Forés ya es uno más en El Requexón y se suma a la disciplina del Oviedo

Chisco García Oviedo Viernes, 25 de julio 2025, 22:15 Comenta Compartir

Álex Forés fue la principal novedad en el entrenamiento de este viernes en El Requexón. El delantero valenciano llegó el jueves a la capital asturiana y este viernes le tocó madrugar para someterse a las pruebas médicas previas a unirse al trabajo con los compañeros en El Requexón. Completó la sesión al mismo ritmo que el resto del equipo. El nuevo jugador azul estaba trabajando con el Villarreal y llega en perfectas condiciones, como demuestra el hecho de que vaya a viajar con el equipo a Madrid para medirse al Getafe.

Su proceso de adaptación se ve favorecido en las primeras horas gracias a la presencia de Alberto del Moral en la plantilla. Ambos compartieron vestuario en el filial del Villarreal y fueron piezas claves hasta que ambos cayeron lesionados. Todos aseguran que ambas bajas fueron determinantes en el descenso del conjunto castellonense en la campaña 2023-24.

Con Forés unido al grupo, la única ausencia en la sesión de ayer fue la de Jaime Seoane. El madrileño sigue con el proceso de recuperación de la pubalgia que le lastró en la recta final del pasado curso. El centrocampista forzó todo lo que pudo, jugando infiltrado en los últimos meses de competición para poder ayudar en el objetivo del ascenso, y ahora paga ese esfuerzo con una recuperación que necesita para volver a recuperar su nivel. Él sigue convencido de que puede hacerse un hueco en la plantilla azul y quiere pelear por ello, pese a que le han enseñado la puerta de salida. A su puerta ya han llamado equipos, pero su deseo es estar con el Oviedo en Primera, después de haber apostado fuerte por unirse al proyecto azul cuando no parecía un jugador al alcance de los azules, hace dos temporadas.

Alberto del Moral ejerce de anfitrión del delantero valenciano en su primer día de trabajo con los nuevos compañeros

Seoane no es el único que vive una situación complicada en estas primeras semanas de pretemporada. Carlos Pomares, Alberto del Moral y Paulino de la Fuente saben que no tienen sitio en los planes de Paunovic y el hecho de quedarse en Oviedo y no estar con el grupo en el amistoso ante el Getafe es una prueba definitiva de que deben encontrar una salida. Pomares y Paulino estarían en los planes del Zaragoza y Del Moral es uno de los jugadores que Iván Ania quiere tener en su plantilla. El Oviedo trata de asegurarse las mejores condiciones en sus salidas y así ganar margen en su tope salarial. La idea de la dirección deportiva azul es poder ahorrar dinero con esas salidas que faciliten disponer de salario para acometer una última operación en el mercado.

