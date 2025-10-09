El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El oviedista Dendoncker, en el gimnasio. REAL OVIEDO

Muchas ausencias en la vuelta al trabajo del Real Oviedo

Santi Cazorla y Brandon Domingues se unieron a las bajas de los internacionales, mientras Nacho Vidal y Lemos trabajaron en solitario

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Jueves, 9 de octubre 2025, 06:12

Comenta

Veljko Paunovic decidió al término del encuentro ante el Levante que sus jugadores tuviesen tres días libres. El Real Oviedo venía de sumar ... esfuerzos en una semana complicada con el aplazamiento del encuentro ante el Valencia y pocos días de recuperación para afrontar el siguiente compromiso. El plazo de asueto expiró ayer y los jugadores regresaron a El Requexón en unos días atípicos que no presentan partido en el fin de semana.

