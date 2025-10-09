Muchas ausencias en la vuelta al trabajo del Real Oviedo

Veljko Paunovic decidió al término del encuentro ante el Levante que sus jugadores tuviesen tres días libres. El Real Oviedo venía de sumar ... esfuerzos en una semana complicada con el aplazamiento del encuentro ante el Valencia y pocos días de recuperación para afrontar el siguiente compromiso. El plazo de asueto expiró ayer y los jugadores regresaron a El Requexón en unos días atípicos que no presentan partido en el fin de semana.

Quizás por este último motivo no hay necesidad de forzar a ningún jugador con molestias y así se explica que Brandon Domingues fuese enviado a casa tras llegar a la ciudad deportiva con un cuadro de malestar general y que Santi Cazorla no saltase al césped con el resto de los compañeros. Los que empiezan a ver la luz son Nacho Vidal y, sobre todo, Álvaro Lemos. Ambos se ejercitaron al margen de los compañeros, pero avanzan en la recuperación de sus respectivas lesiones.

Cazorla ya forzó para estar disponible en la última jornada de Liga y ahora aprovechará la tregua que da el calendario para intentar resolver de forma definitiva sus problemas. El capitán azul terminó con molestias el partido ante el Barcelona. En esa ocasión fue titular y estuvo 60 minutos sobre el terreno de juego, pero su rodilla izquierda se resintió de algún mal gesto. Ese fue el motivo que le dejó fuera de combate para Mestalla, además de que había muy poco tiempo para recuperar entre ambos encuentros. Los días previos al choque contra el Levante se ejercitó con un aparatoso vendaje en su rodilla izquierda, pero fue capaz de jugar la recta final del encuentro. Ahora, recibirá tratamiento y tendrá descanso ya que el objetivo es que pueda estar en condiciones de entrenarse la semana que viene y estar disponible para la cita ante el Espanyol, que su jugará el viernes 17, a las 21 horas, en el Carlos Tartiere.

Nacho Vidal sufrió una lesión muscular en el encuentro ante el Elche, el pasado 21 de septiembre. El lateral está tratando de acortar los plazos y poder estar en la cita ante el conjunto catalán y va por el buen camino. Nadie le va a apurar los plazos, pero la víspera de jugar contra el Levante ya se le vio trabajar sobre el césped del Tartiere. Si no hay contratiempos, empezará a entrar en el grupo de forma progresiva.

Álvaro Lemos es el que más está celebrando volver a pisar el césped. El gallego vivió un calvario con las lesiones en el curso pasado. Primero fue un tobillo, después se rompió la clavícula y, cuando ya estaba listo para volver, el ligamento cruzado de su rodilla izquierdo se rompió y lleva desde el 7 de marzo trabajando para volver. El club le amplió el contrato hasta su recuperación y ahora ya empieza a soñar con poder unirse a los compañeros para dar el paso definitivo en su regreso a los terrenos de juego. Lo que parece claro es que su carrera deberá seguir lejos de Oviedo, pero la recuperación en el conjunto azul puede abrirle las puertas de algún equipo en el próximo mercado de invierno. Su experiencia puede ayudar en muchos proyectos de Segunda División, pese a la inactividad.