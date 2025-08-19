Bailly: «Tuve una charla con Paunovic, me gustó lo que escuché y aquí estoy» El internacional con Costa de Marfil se pondrá esta tarde a las órdenes de Veljko Paunovic y no descarta estar disponible para el domingo

Chisco García Oviedo Martes, 19 de agosto 2025, 17:38

«No ha sido difícil elegir Oviedo. Lo más importante para un futbolista es que el entrenador muestre interés y después de nuestra conversación el proyecto me gustó. Tuve una charla con Paunovic, me gustó lo que escuché y aquí estoy». Eric Bailly explicó así su decisión de elegir el Oviedo para seguir jugando en España. El zaguero firmó contrato hasta 2027 y se pondrá de inmediato a las órdenes de Veljko Paunovic.

Su principal hándicap es que no ha hecho pretemporada con ningún equipo este verano, pero se ve bien: «Llevo entrenando solo un tiempo y estoy bien físicamente, pero tengo que entrenar con el grupo y ver cómo estoy. En nada tenemos un partido muy importante y quiero ayudar al equipo». Incluso se ofrece para el domingo: «¿Jugar ante el Madrid? Esta tarde seguramente empiece a entrenar, pero más allá no lo puedo gestionar. Si el entrenador me ve preparado, ahí estaré, pero quedan muchos partidos más después».

El pasado viernes estuvo viendo en directo a su nuevo equipo y hubo cosas positivas: «Me gustó el equipo, pero después de la expulsión todo es mucho más complicado. Me gustó lo que vi, ahora lo más importante es el partido del domingo. Creo que este equipo está preparado».

Si algo ha complicado la carrera de Bailly son las lesiones, por eso el central quiere dejarlas atrás: «Rendir y estar bien es un objetivo mío, eso lo primero. Las lesiones han estado ahí, pero en los últimos años he podido jugar partidos en España y ahora busco continuidad». Su meta en esta nueva etapa está claro: «Tengo muchas ganas de volver a ser importante, por mí y por el equipo al que llego. Este club logró un ascenso muy importante y quiero dar el máximo para lograr el objetivo del equipo».

Al margen de lo que pueda dar sobre el terreno de juego, el nuevo jugador azul quiere sumar en el vestuario: «Creo que puedo aportar la experiencia que tengo, tanto en el campo como fuera. Me gusta estar en un vestuario unido, que sea como una familia. Conozco jugadores que tienen esta mentalidad, como Santi Cazorla. A Hassan y Forés también los conozco y ellos me conocen. Quiero ser importante, pero más aún fuera del mismo».

