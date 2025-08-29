Borja Sánchez, adiós al Real Oviedo

Borja Sánchez cerró este viernes su etapa como jugador del Real Oviedo. El club tomó la decisión de rescindir su contrato después de que ... el merado haya avanzado sin que hubiese propuestas en firme por él ovetense. Veljko Paunovic no contaba con él y ahora deberá encontrar un nuevo destino para seguir con su carrera.

Tras empezar a jugar el fútbol en el colegio san Ignacio, el Oviedo lo reclutó, pero pronto el Real Madrid se fijó en él y se fue a 'La Fábrica'. Allí agotó su ciclo de formación y salió para jugar como cedido en el Fuenlabrada. Mallorca fue su siguiente destino, hasta que en 2017 decidió regresar al Oviedo para reforzar un filial que entonces estaba en Tercera División. Pronto dio el salto al primer equipo y en la campaña 2019-20 se convirtió en jugador de pleno derecho de la primera plantilla.

La campaña 2023-24 la inició jugando en León, pero regresó a casa en el mercado de invierno y ayudó a meterse en la final del playoff de ascenso. Con Javi Calleja en el banquillo, se quedó fuera de los planes deportivos y se fue cedido al Burgos. Ahora, pone punto y final a su trayectoria en el Oviedo, después de una pretemporada en la que, por momentos, pareció que podía quedarse, y se va con la satisfacción de haber podido jugar unos minutos con el equipo de su corazón en la máxima categoría.

Paunovic tuvo palabras cariñosas para él en el momento del adiós: «Borja Sánchez es un magnífico muchacho y un gran profesional. Estamos muy agradecidos por su comportamiento y le deseamos todo lo mejor. Seguro que le va a ir bien».