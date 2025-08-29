El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Borja Sánchez, en un entrenamiento del Real Oviedo. Álex Piña

Borja Sánchez, adiós al Real Oviedo

El Real Oviedo ha comunicado la rescisión del contrato del canterano azul, quien ahora deberá buscar un nuevo destino

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:16

Borja Sánchez cerró este viernes su etapa como jugador del Real Oviedo. El club tomó la decisión de rescindir su contrato después de que ... el merado haya avanzado sin que hubiese propuestas en firme por él ovetense. Veljko Paunovic no contaba con él y ahora deberá encontrar un nuevo destino para seguir con su carrera.

