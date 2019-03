El club extrema las medidas para evitar sanciones de la Liga Club y afición protestarán de forma pacífica. / PABLO LORENZANA Pide a los aficionados que secunden la protesta de no entrar hasta el minuto 12 de partido que no se queden en los pasillos de las gradas R. J. GARCÍA OVIEDO. Sábado, 30 marzo 2019, 03:27

El Real Oviedo quiere evitar ser objeto de sanciones en el partido de mañana debido a la protesta convocada por el consejo de administración. Una reivindicación secundada por las peñas y aficionados, que consistirá en no acceder al estadio hasta el minuto 12 del encuentro.

El club pretende que la protesta se realice de forma ordenada y cumpliendo con la normativa vigente en cuanto el acceso al estadio. Por ello, ayer hizo públicas una serie de recomendaciones para los aficionados. Además, la intención de la Aparo es contar también con personas fuera del estadio que informen de la forma más correcta de seguir la protesta.

El club pidió ayer a todos los aficionados que «en el momento en el que accedan al estadio Carlos Tartiere, se dirijan directamente a sus localidades y las ocupen». Les recuerda la imposibilidad de «quedarse de pie u ocupar zonas de paso así como permanecer en los pasillos/vomitorios, tal y como marca la normativa vigente» para evitar posibles sanciones para la entidad.

Por eso, lo que se recomienda es que los espectadores permanezcan fuera del estadio hasta el momento en que decidan acceder al mismo. Para tratar de que no se formen colas y los aficionados se pierdan más de los 12 primeros minutos, el club tiene previsto activar «todos los medios a su alcance para hacer lo más fluido y seguro posible el acceso al estadio» habilitarán todas las puertas del Carlos Tartiere y tornos.

Además, salvo para los aficionados del Fondo Norte, Tribuna Aramo y los seguidores deportivistas que ocupen la zona de afición visitante, no existirá sectorización por puertas para acceder a sus localidades. Eso permitirá al resto de abonados acceder a su localidad por las puertas más cercanas a la misma, sin tener que hacerlo, de forma excepcional para este encuentro, por la puerta que marque su abono.

El club ruega «paciencia» a los aficionados y muestra su convencimiento de que se cumplirán todas las recomendaciones para actuar de forma acorde a las medidas de seguridad y legislación vigentes.

El Deportivo estará acompañado mañana por 3.000 seguidores que ocuparán tres zonas diferentes en el estadio. El mayor grupo de ellos estará en la habitual zona de la afición visitante, unos 1.200, mientras que el resto se ubicarán en las tribunas Aramo y Presidencial, en zonas debidamente delimitadas.

La Federación de Peñas del Deportivo se solidarizó el jueves con la protesta de los aficionados azules por los «cacheos excesivos, cada fin de semana, en todos los campos de España». Sin embargo, en un comunicado apuntan que por motivos de seguridad, no secundarán como entidad la protesta, ya que eso les haría no poder acceder al estadio hasta muy avanzado el partido. No obstante, respetará la decisión de sus seguidores de sumarse de forma individual a la protesta.