Colombatto: «Estamos listos para pelear las nueve finales que nos quedan por delante»

«Estamos preparados para pelear estas nueve finales que nos quedan hasta el final». Santiago Colombatto elevó la voz al término del encuentro para reivindicar las opciones que tiene el equipo en las nueve jornadas que restan hasta el final y el refuerzo anímico que supuso el agónico triunfo ante el Málaga. Además, el centrocampista argentino recordó lo mal que lo pasaron en las jornadas previas: «Hace un mes que estamos comiendo mierda, todos juntos metidos ahí, tirando para adelante y las cosas no se nos estaban dando. Fue un gran resultado de equipo, contento por todo el grupo».

Ante la salida de Javi Calleja hubo quien quiso apuntar dentro del vestuario. Colombatto lo negó. «Se dicen muchas cosas que no son verdad, al final siento que nosotros siempre tratamos de dar lo mejor dentro de la cancha, a veces las cosas no salen como uno quiere y de consecuencia muchas veces el que paga el pato es el míster», dijo. El partido de este domingo es un buen ejemplo de unión. «Se demostró lo unidos que somos, que, cuando el equipo está junto, compacto, somos capaces de cualquier cosa, peleamos hasta el final. Logramos los tres puntos y eso es lo que más importa».

El centrocampista bromeó con su celebración del gol. «Tengo a mi mujer en casa que es peor que todos los aficionados de Oviedo juntos. Nada, llegar a casa y, en vez de decir 'vamos', no, dice todo es un desastre, que no sé qué y tal... Al final es ella la primera que me mete caña, como dicen ustedes y nada, que se calle un rato y que vea el gol, era para ella».

