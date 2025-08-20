David Costas (Chapela, 1995) es uno de los jugadores referencia del Real Oviedo en las últimas temporadas. Sus 136 partidos con la elástica azul ... le convierten en un estandarte del equipo, a lo que suma que es uno de los que atesora una experiencia notable en Primera División después de jugar 40 partidos en la máxima categoría, a la que regresará el domingo luciendo la camiseta oviedista. Sabe que la competencia que se está generando dentro de la plantilla será una de las claves para alcanzar el éxito y se muestra seguro de que el conjunto de Paunovic alcanzará el objetivo de la permanencia. Asume, eso sí, la dificultad de medirse al Real Madrid, pero no descarta poder darle un disgusto a uno de los grandes favoritos al título y más jugando en un Carlos Tartiere que estará a reventar.

–¿Cómo está viviendo la semana de su regreso a Primera División?

–Con muchas ganas. Llevaba mucho tiempo sin hacer una pretemporada completa y este año estuve todos los entrenamientos y partidos disponible. Tenía muchas ganas de volver a competir en Primera División. Y toca esta semana. Me perdí lo de Villarreal por la sanción y estoy con ganas de que llegue el domingo.

–Su último partido en la máxima categoría fue el 5 de enero de 2020. ¿Llegó a pensar que no volvería a jugar en Primera?

–No. Cuando volví a Oviedo, la idea siempre fue echar aquí años y volver a Primera División. Hablándolo con el club, este siempre transmitía que querían que regresara y yo estaba convencido de que se lograría. Al final, renové tres años después de los dos primeros porque estaba convencido que el proyecto nos iba a devolver a Primera División y la verdad que siempre tuve esa espinita clavada ahí. Y aquí estamos otra vez.

–Suma 40 partidos en la máxima categoría. ¿Cuál es la principal diferencia con la Segunda?

–Es un salto muy grande, sobre todo contra equipos como Villarreal y Real Madrid, que juegan Champions y tienen plantillas muy amplias. El talento de los jugadores, físicamente, también. La gente está preparada de otra manera y los errores que puedas tener o cometer en Segunda División los vas arreglando, pero aquí penalizan de otra manera y casi siempre acaban en gol.

–Es uno de los veteranos del vestuario azul. ¿Cuántas veces soñó con este partido?

–A mí me toca contra el Madrid. Es algo que llevamos buscando mucho tiempo aquí y será especial para todos. Mis compañeros, que tuvieron la suerte de hacerlo el viernes, ya lo disfrutaron, pero yo espero hacerlo mucho. Y, si el viernes el míster cuenta conmigo, estaré muy contento y feliz de volver a jugar con el Oviedo en Primera División y representar este club.

–Viendo el nivel que exhibió Mbappé contra Osasuna, ¿cómo se le puede parar?

–Esperemos que Mbappé no encuentre buenas situaciones el domingo y alguno más del Madrid. Habrá que estar juntitos, ser muy solidarios, muchas ayudas, competir e intentar ganar tus duelos.

–¿El hecho de recibir al Real Madrid aumenta la carga emocional del encuentro?

–Al final, cuando subes a Primera División, obviamente hay otros equipos. Estos partidos siempre son especiales porque son contra clubes grandes, con los que te puedes medir un poco contra estos jugadores y ver en dónde estás. Estoy muy ilusionado de que sea un partido tan importante contra un club tan grande.

–¿Siente que es posible sorprender al Real Madrid cuando va a enfrentar un partido como éste?

–Lo primero que necesitas es creértelo. Si vas con la sensación de que vas a perder, al final acabas haciéndolo. Hay que creerse que podemos tener opciones. Al final jugamos en casa. Estuvimos pendientes del partido para ver cómo podíamos gestionar nuestras armas el domingo, a ver si somos capaces de llevar a cabo el plan de juego que quiere el míster y por qué no.

–Ha llegado Bailly y dicen que vendrá un central más. Serían cinco en la plantilla. ¿Cómo se vive esa competencia?

–La Primera División te exige dar un puntito más. Tanto en el campo como fuera. En los entrenamientos, porque la competencia sube. Eric es un chico con una trayectoria espectacular. Cuando ha estado bien y le respetaron las lesiones, ha dado un nivel altísimo. Viene a sumar, a intentar que mejoremos todos, incluso él para encontrarse con esa gran versión que tuvo en los momentos grandes de su carrera. Estamos agradecidos de que jugadores así tomen la decisión de venir al Oviedo.

–¿Qué les diría a los que apenas dan opciones de permanencia al Oviedo?

–La verdad es que por aquí se escucha poco. Les digo que, cuando juegue el Oviedo, que apaguen la tele. Nosotros nos buscaremos la vida para que luego, cuando vean el resultado, se lleven un chasco en el caso de pensar que íbamos a perder.

–¿Cómo se imagina el Tartiere el domingo?

–Estará lleno, todo agotado. Primer partido después de 25 años sin tocar Primera División. Encima, contra uno de los clubes más grandes del mundo. Al final va a ser una fiesta para todos. Esperemos que haya un final feliz. Me lo imagino a reventar, con la gente emocionada de estar de vuelta. A ver si se van orgullosos de lo que el equipo hace en el campo.

Elaborar un plan bueno

–¿Será más sencillo sumar como locales que de visitantes?

–Pasa en todas las categorías. En Primera quizás sea más marcado. Donde más opciones de sumar puntos hay siempre es como local. Al final, el nivel en Primera para mí es el cambio más grande de categoría, de todas las que hay de fútbol. Cuando te enfrentas a los equipos de arriba, como el Madrid, el Barça, el Villarreal..., son rivales con plantillas a priori superiores. Tienes que elaborar un plan de juego muy bueno, muy bien trabajado, para poder hacerles daño. Estamos entrenando mucho para gestionar eso: cómo hacerle daño al Madrid. A ver si el plan de juego sale y salimos adelante.

–Sólo se ha jugado una jornada y ya se hablan de polémicas arbitrales. El Oviedo pareció perjudicado en Villarreal. ¿Es posible abstraerse de todo ese ruido?

-Al final, cuando te afectan a ti, es un poco complicado. Para mí la expulsión de Alberto fue un tanto rigurosa. La sensación fue un poco rara. También vi el Barça contra el Mallorca,. Te deja sensaciones extrañas. Hay que intentar extraerse de esas decisiones, pero es verdad que al final siempre le das una vuelta de tuerca en tu cabeza. Si me meto el pie y me equivoco, igual me voy a la calle... Hay que ir con todo y olvidarse del árbitro y competir.