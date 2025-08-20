El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El central oviedista David Costas, este miércoles, en las instalaciones de El Requexón, antes del inicio de la sesión de trabajo. ÁLEX PIÑA

David Costas, jugador del Real Oviedo

David Costas, defensa del Real Oviedo: «Los que no crean en la permanencia que apaguen la tele cuando juegue el Oviedo»

«Llevaba mucho tiempo sin hacer una pretemporada y este año estuve disponible todos los partidos y entrenamientos»

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:16

David Costas (Chapela, 1995) es uno de los jugadores referencia del Real Oviedo en las últimas temporadas. Sus 136 partidos con la elástica azul ... le convierten en un estandarte del equipo, a lo que suma que es uno de los que atesora una experiencia notable en Primera División después de jugar 40 partidos en la máxima categoría, a la que regresará el domingo luciendo la camiseta oviedista. Sabe que la competencia que se está generando dentro de la plantilla será una de las claves para alcanzar el éxito y se muestra seguro de que el conjunto de Paunovic alcanzará el objetivo de la permanencia. Asume, eso sí, la dificultad de medirse al Real Madrid, pero no descarta poder darle un disgusto a uno de los grandes favoritos al título y más jugando en un Carlos Tartiere que estará a reventar.

