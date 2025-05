La fe de un oviedista vestido con la camiseta del Deportivo de Armando

Si un día cualquiera un aficionado del Real Oviedo elige ponerse una camiseta del Deportivo de la Coruña no llamaría mucho la ... atención. Si esa decisión se toma en la semana en la que los azules se juegan el ascenso a Primera División y necesitan el favor de los gallegos la cosa cambia. Si, además, eliges la zona del Tartiere para pasear, la alineación de circunstancias llama la atención de muchos de los que transitan por allí. David Menéndez fue lo que hizo ayer. Sus padres tienen relación con Armando Álvarez, ex jugador de ambos equipos, y él desempolvó la elástica de aquel, 'Super Dépor' quizás para invocar a las meigas y que se pongan del lado oviedista en una empresa con cierto aire de milagro.

«Yo creo que es posible, pese a todo lo que se está diciendo del Dépor, estoy convencido de que pueden ganar al Elche», dice David con unos ojos que denotan al mismo tiempo la ilusión de alguien que no ha podido disfrutar de su equipo del alma en la máxima categoría, pero que ahora lo ve más cerca y los nervios del que le gustaría adelantar el reloj y que ya fuese domingo a las 18.30 horas: «Las sensaciones que da el equipo son muy buenas, por eso estoy convencido de que podemos subir».

Dentro del oviedismo empieza a calar el mensaje de que no subir de forma directa no puede ser visto como un problema y David lo tiene claro: «Si hay que jugar el 'play off' yo tengo hasta más ilusión que el año pasado, me imagino que los demás también». Lo que no deja lugar a las dudas son los planes del domingo para un socio del Oviedo: «Nos juntaremos el grupo de amigos de siempre, iremos a la previa, al recibimiento al equipo y luego al estadio a animar al equipo».

Serán miles los oviedistas que calquen ese itinerario. Quién más quién menos, alberga en su interior un hilo de esperanza y que Yeremay firme un gran adiós al Deportivo, que los jóvenes que tengan que jugar demuestren que el futuro pasa por ellos y también que se dé alguna de esas circunstancias extrañas que tiene el fútbol y que alteran la marcha lógica de un partido. Por eso el fútbol es tan amado y el Oviedo y David sueñan con que el domingo sea una fecha que queda para siempre guardada en la memoria, con la camiseta azul de los carbayones y la blanquiazul de los coruñeses.