La esperanza del Real Oviedo mira a La Coruña La Federación libera a Yeremay de la convocatoria con la sub 21 y estará el domingo en el crucial partido ante el Elche

Ramón Julio García Oviedo Miércoles, 28 de mayo 2025, 00:17

Aunque el mensaje institucional está centrado en lo que suceda en el Carlos Tartiere el próximo domingo, la realidad es que el oviedismo está pendiente de lo que ocurra en el estadio de Riazor entre el Deportivo y el Elche. Las posibilidades de ascenso directo del Real Oviedo pasan por una victoria propia, pero también es condición necesaria el triunfo del Deportivo ante el Elche.

Eso, unido a que el equipo azul no ha vuelto a los entrenamientos desde el encuentro del pasado domingo, hace que la atención de los aficionados del conjunto carbayón esté estos días pendiente de lo que sucede en tierras galledas. Ayer hubo una buena noticia para alimentar las ilusiones oviedistas y es que el mejor jugador de los gallegos esta temporada estará disponible para el domingo. Se trata de Yeremay, que había sido convocado por la selección sub 21 para el preparatorio del Europeo de Eslovaquia. Los futbolistas seleccionados por Santi Denia están citados en Las Rozas el sábado 31.

Sin embargo, el conjunto gallegó solicitó a la Federación Española que libere al jugador para que pueda participar en el encuentro del domingo. Finalmente, el órgano federativo accedió y con ello es probable que tenga la oportunidad de despedirse de su afición, ya que todo apunta a que será traspasado al Como por una cifra cercana a los 30 millones de euros al final de la presente temporada.

No es el único caso de un jugador de la sub 21 que será liberaro para poder jugar con su equipo en la próxima jornada de segunda. El lateral del Almería Marc Pubill podrá estar con su equipo en el encuentro ante el Tenerife. Sin embargo, se perdería el hipotético 'play off' del conjunto andaluz.

En las últimas horas entre la afición oviedista ha surgido un nuevo recelo relativo al encuentro de Riazor. Se trata de la presencia en las filas gallegas del portero Germán Parreño, salido de las categorías inferiores del Elche y reconocido seguidor del conjunto ilicitano. Tras una temporada casi inédito ha sido titular en las dos últimas jornadas de Liga, en las que el equipo salió derrotado, lo mismo que sucedió en cuatro de los últimos cinco partidos.

Salvo sorpresa, el portero alicantino, que estuvo hasta cadetes en el Elche antes de firmar por el Espanyol, volverá a estar el domingo en la portería. El técnico ha decidido dejar de contar con Helton Leite. Sería su quinto encuentro de la presente temporada.

Los seguidores azules encontraron en las redes del portero publicaciones sobre el conjunto ilicitano como uno del año 2015 en el que aseguraba «Todo mi apoyo al club de mi tierra @elchecfoficial y a la afición ilicitana! #justicia #ElcheCF #ElcheEsDePrimera».

También se recordaron declaraciones suyas con motivo de su fichaje por el Elche, del que se reconoció seguidor tanto él como su familia desde que estuvo en las categorías inferiores.

