El delantero del Real Oviedo Fede Viñas podría perderse lo que resta de temporada por lesión

Chisco García Oviedo Domingo, 18 de mayo 2025, 22:59 Comenta Compartir

La victoria del Real Oviedo tuvo una cara muy amarga en la figura de Fede Viñas. El delantero uruguayo saltó a una disputa aérea y cuando cayó al suelo se echó la mano a la rodilla. Las asistencias médicas del equipo detectaron rápido que había un problema y tuvo ser sustituido por Alemao. Al final del partido, Paunovic dio las primeras pistas y no hay buenos presagios: «Lo peor del partido, sin duda es la lesión de Fede Viñas que puede ser hasta final de temporada como mínimo. Se ve que el menisco está afectado y hay que hacer la resonancia para ver si hay algo más. Parece una lesión considerable, ojalá que no se confirme». La baja de Viñas sería un contratiempo serio para los azules cuando todo llega a su parte decisiva.

La otra cara de la moneda era Paulino de la Fuente. El cántabro anotó el gol del triunfo, que además es el primero en su cuenta personal que permite al equipo seguir vivo en todas las peleas: «Vale un sueño, pero a partir de mañana tenemos que volver al trabajo, tenemos un partido complicado con el Tenerife que aunque esté descendido ya vemos la guerra que está dando, toca cuidarse mucho para poder llegar al partido de la mejor manera». La ambición del equipo también se ve en el poco festejo que tuvo asegurar el 'play off': «Peleamos y soñamos con un ascenso directo, pero me gustaría que la gente lo celebrase, porque creo que es motivo de mucha alegría estar otro año ahí, no es fácil, ya vemos los equipos que hay en la categoría». Si al final no llega ese ascenso directo el vestuario ya sabe que hacer: «Pelearlo como lo peleamos hasta el último segundo el año pasado y esperemos que este sea».

Temas

Real Oviedo