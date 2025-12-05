En directo: Real Oviedo - Mallorca
El Real Oviedo necesita una victoria que sirva como punto de inflexión de cara a una necesaria reacción
Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:31
21:17
Min.15 Paradón de Aarón Escandell!!!! Ha hecho aparición el guardameta azul, para lanzarse abajo y sacar la manopla, evitando el tanto de Jan Virgili, que había recibido un pase raso de Darder, que venía de cruzar todo el área.
21:13
Min.12 Cogió mucha altura y se fue largo el centro de Rahim, que buscaba la incorporación de Nacho Vidal al segundo palo.
21:12
Min.10 Uyyy!!!! Ruge el Carlos Tartiere, con su equipo volcado al ataque. Ahora fue Ilyas el que disparo desde la frontal, tocando en la bota de Maffeo, para irse llorando por el palo derecho de la portería de Bergstrom. Será córner para los locales.
21:11
Min.9 Nuevo aviso del Real Oviedo, en esta ocasión con un remate de cabeza de Fede Viñas en el segundo palo. Aunque el cabezazo del uruguayo se fue cruzado.
21:10
Min.8 El córner botado por Santi Cazorla desde la derecha lo despejó Valjent en el primer palo. El rechace la cayó en el vértice del área a Colombatto, que la golpeó de primeras, siendo despejado por el guardameta mallorquín.
21:09
Min.7 Córner favorable al Real Oviedo, tras la subida por la lateral de Nacho Vidal.
21:07
Min.6 Levanta el banderín el auxiliar para decretar fuera de juego de Rahim, que se había incorporado por la banda izquierda.
21:07
Los mallorquinistas protestaron al colegiado una posible mano de Ilyas en el inicio de la jugada, al controlar con el pecho el esférico.
21:06
Min.5 Llegada con peligro del Real Oviedo, en un centro desde la derecha Nacho Vidal que cabeceó Rondón, una vez superado en su salto a la defensa balear. El balón acabó en las manos de Bergstrom.
21:03
Min.2 Primer lanzamiento del partido, en un golpeo lejano con la derecha de Darder, que detuvo sin complicaciones Aarón Escandell.
21:01
Comienza el partido
Ya rueda el balón en el Carlos Tartiere, siendo el Mallorca el que tiene la primera posesión.
21:00
Los capitanes, Santi Cazorla y Raíllo, proceden al sorteo de campos.
20:59
Reparto de saludos entre los dos equipos.
20:57
Bufandas al cielo de Oviedo para recibir al once inicial de los carbayones.
20:57
Ya saltaron al campo los suplentes, cuando suena el himno del Real Oviedo.
20:51
Al cargo del VAR estará el colegiado Carlos del Cerro.
20:51
En las bandas estará asistido por Raúl Cabañero y José Carlos Escuela.
20:50
El encuentro estará dirigido por el colegiado Iosu Galech.
20:44
En el banquillo balear estarán: Cuellar (Portero), Pablo Torre, Asano, Mateu Jaume, Abdón, David López, Domenech, Antonio Sánchez, Morlanes, Salhi, Javi Llabrés y Kumbulla.
20:41
Once del Mallorca
En el Mallorca, Jagoba Arrasate repite el mismo once que la semana pasada empató contra el Osasuna. Un 4-2-3-1 compuesto por: Bergstrom, Mojica, Raíllo, Valjent, Maffeo, Samu, Mascarell, Darder, Jav Virgili, Mateo Joseph y Muriqi.
20:40
En el banquillo local estarán disponibles: Moldovan (Portero), Bailly, Alberto Reina, Sibo, Hassan, Dani Calvo, Ejaria, Luengo, Brekalo, Álex Forés, Lucas Ahijado y Agudín.
20:39
Once del Real Oviedo
Con esa modificación, Carrión pondrá un 4-2-3-1 formado por: Aarón Escandell, Rahim, David Carmo, David Costas, Nacho Vidal, Colombatto, Dendoncker, Ilyas, Fede Viñas, Santi Cazorla y Rondón.
20:38
En los azules Luis Carrión introduce solo un cambio en su once respecto al equipo que perdió la semana pasada en su visita al Atlético de Madrid, dando entra a Ilyas, que acaba de salir de su lesión.
20:37
Vamos a conocer las alineaciones de ambos equipos.
20:37
Igual de importante es el partido para el Mallorca, que tan solo tiene un punto de renta sobre la zona roja de la tabla, y quiere aprovechar su visita a la capital del Principado para coger algo de aire sobre la misma.
20:33
El cuadro azul comienza el partido como colista de la 1ª División, pero de sumar el triunfo esta tarde-noche, empataría con el Girona y el Osasuna, siendo los navarros los que marcan la permanencia.
20:32
Aunque no es una final, este partido es clave para los ovetenses, que quieren romper con la racha de siete jornadas sin conocer el triunfo, y dos empates en los últimos partidos como local.
20:30
Buenas tarde y bienvenidos al arranque de la decimoquinta jornada de la 1ª División, en la que el Real Oviedo recibe, en menos de 30 minutos, al Mallorca en el Carlos Tartiere.
