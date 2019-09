Egea: «Entendería que la directiva tomara decisiones» Lunes, 16 septiembre 2019, 03:18

Antes de conocerse su salida del equipo, al ser preguntado si comprendería su salida del equipo, Sergio Egea respondía afirmativamente: «Entendería que la directiva tomara decisiones. Por encima de todo está el club». Y también indicó que «yo solo soy un empleado que viene con ilusión a trabajar y que pone de su parte», al tiempo que dijo que los entrenadores cuando no ganan «están visiblemente señalados».

Además, explicó que no había advertido movimientos para su salida del equipo por parte de los jugadores. «Por semana dan el máximo, pero en los partidos están saliendo a deber», afirmó y añadió que «yo nunca busco la maldad en nadie y entiendo que conmigo tampoco pasa. Confío en las personas, me pueden clavar un puñal y no voy a verlo. Yo voy de frente y a todo le veo solución».

El técnico comenzó su rueda de prensa posterior al encuentro pidiendo disculpas a los aficionado: «Duele no poder dar alegrías, estoy apenado por la situación porque sé que la plantilla es válida y trabaja bien». También reconoció que «es cierto es que en los partidos nos estamos quedando cortos tanto en ataque como en defensa. Jugar en el Tartiere con esta racha no es fácil y la exigencia a veces se torna en contra».