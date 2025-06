Conocido como el hombre al que el Grupo Carso envió a Oviedo para «poner orden», Federico González (Ciudad de México, 1948) estuvo esta semana ... en la capital asturiana para cumplir la promesa de visitar a Alfredo Canteli y Adrián Barbón, para agradecerles la ayuda que le prestaron en su etapa al frente del club, cargo que abandonó hace casi tres años, dando paso al Grupo Pachuca.

–¿Cómo vivió el ascenso del Real Oviedo?

–Muy nervioso. Cuando encajamos el primer gol estaba preparándome para acudir a un acto y casi no me podía ni abotonar. Me tranquilicé y me dije: falta mucho tiempo y el Oviedo va a remontar. Estaba seguro que lo iba a hacer. Cinco horas antes del partido envíe un mensaje a 25 ó 30 personas relacionadas con el club en el que les decía que nos íbamos a ir a dormir en Primera. Tenía la certeza que así como en la temporada 21-22 nos faltó un gol para el 'play off' esta vez solo hacía un gol. Entonces, sí lo sufrí, pero fui inmensamente feliz. Era un reto nos habíamos puesto, Arturo Elías me lo puso y para mí es una gran alegría que esto haya sucedido.

–¿Habló con Arturo Elías sobre la ascenso?

–Solo nos felicitamos mutuamente. Le dije que sin él no hubiera sido posible esto, porque fue el que puso los cimientos para que esto se pudiera lograr. Él también valoró mi trabajo y me recordó que «tú te la rifaste allá». Creo que hicimos lo que teníamos que hacer para alcanzar la meta principal quer era llevar al Oviedo a Primera División. Ese fue el primer objetivo que se planteó el ingeniero cuando le dijo a Arturo, éntrale porque no podemos dejar esa división fuera.

–¿En qué medida siente que el Grupo Carso es partícipe de este éxito?

–Eso yo no lo sé. Creo que hay muchísima gente que participó en esto. No podemos quitarle el mérito a Carso, como no se lo podemos quitar al Grupo Pachuca, porque cada cual hizo su trabajo. Y la combinación de los dos trabajos ha desembocado en el éxito. Carso tenía tan claro que esto iba a salir bien que se quedó con parte de las acciones. Tenía fe en que esto iba a salir adelante. Llegó un momento en que el Grupo Carso entendía que la entidad necesitaba un cambio de rumbo. Un giro que asumió un grupo como Pachuca, que es más del negocio del fútbol que Carso.

–¿Qué diferencias hay entre ambos grupos?

–Bueno, yo lo mencioné muchas veces mientras estuve aquí. El negocio del Grupo Carso no es el fútbol. El Grupo Carso se dedica a hacer negocios. Lo que se hizo con el Real Oviedo fue encauzarlo para que fuera un negocio viable y poner las bases para que los expertos, que en este caso fue el Grupo Pachuca, hicieran lo que saben hacer para llevarlo a Primera División. La última entrevista que concedí en Asturias fue en EL COMERCIO y declaré entonces, abierta y públicamente. que el club se quedaba en muy buenas manos y que en dos años se iba a estar en Primera División. Faltó un poco. Yo lo tenía previsto para ganarle al Espanyol hace un año, pero no fue posible. No fue en dos, sino fue en tres, pero estamos en Primera División.

–¿Qué fue lo que más le costó en la estancia que tuvo aquí en Oviedo?

–Pasamos épocas muy difíciles. La pandemia me tocó pasarla solo porque mi esposa regresó a México seis días antes de que se cerrara el país. La muerte de Francesc Arnau también fue un momento muy difícil. Salvo eso, todo lo demás era trabajo y nosotros veníamos aquí a trabajar para cumplir una misión. Y aunque a veces teníamos fuego amigo desde dentro, y muy fuerte, nosotros teníamos claro lo que teníamos que hacer que era poner orden. Lo dije en la primera entrevista que me hicieron en El Requexón y me lo recordaron siempre que podían: Yo había venido a poner orden. Fue lo que hicimos. Pusimos orden porque de otra forma el club no se hubiera podido vender. Si no hubiera habido necesidad de que se pusiera orden no hubiera venido.

–¿Tan desordenado estaba?

–El rumbo que teníamos no era el más adecuado. Las finanzas no se manejaban como se debía de hacer. En la temporada 19-20, los primeros partidos se perdieron porque ya no teníamos dinero para inscribir jugadores para el primer equipo porque todo se había ido al segundo equipo, lo que es una verdadera estupidez. Pero bueno, así lo hicieron las gentes que estaban aquí. Entonces había que recomponer el rumbo y fue lo que hicimos. Encauzamos el rumbo para llevarlo a donde merece y merecía estar el Real Oviedo.

–Lo importante es que al final se logró el gran objetivo.

–Este es un gran club y ha habido muchísima gente que ha tenido que ver en esto. Son muchas las cosas que han pasado y son muchas las personas que han participado en esto. No es mérito de una sola persona, es mérito de muchísima gente y a pesar de muchísima gente también. Aunque no lo parezca, hay mucha gente cuyos intereses eran contrarios a que el Real Oviedo saliera para adelante.

–¿Qué le trae estos días a Oviedo?

–Vine a dar las gracias a mis amigos. Yo me comprometí con el señor alcalde, con el señor presidente, a que cuando estuviéramos en Primera División yo vendría personalmente a darles las gracias por la ayuda y el apoyo. Ambos me proporcionaron colaboración y gracias a ello pudimos hacer bien nuestro trabajo. Además, mi esposa y yo hicimos muchas amistades aquí, muy buenas amistades, y también venimos a felicitarlos, a saludarlos y a cerrar un ciclo porque para nosotros ya aquí se cierra el ciclo Real Oviedo. Ya está en Primera División, que era donde lo queríamos ver.

– ¿Cómo fue el encuentro con Alfredo Canteli y Adrián Barbón?

–Solamente los fui a felicitar y a darles las gracias. Ellos sabían que era algo de amigos porque acordamos las reuniones vía whatsapp. Hablamos de nuestra estancia aquí, de las familias, de las situaciones políticas en México y en España y poco hablamos de fútbol simplemente una charla de amigos para felicitarnos por un objetivo cumplido. Yo estoy agradecido con la gente de Oviedo, con la afición y a pesar de muchas cosas y las pullas que metieron muchos también nos sirvieron para estar más atentos y cometer menos errores.