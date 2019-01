Anquela: «En los momentos clave no hemos acertado» 02:11 Anquela, pensativo, junto a su segundo, Juanjo Carretero, en el banquillo de La Romareda. / CARLOS GIL El técnico elogió el orden de su equipo en un duelo «de poder a poder», echó en falta «clarividencia» en el último pase y lamentó errar «la más clara» I. ÁLVAREZ Sábado, 26 enero 2019, 01:31

El Real Oviedo vio frenada su racha de tres victorias consecutivas con su derrota (2-0) en La Romareda, donde sufrió el primer tropiezo de 2019. Un revés en un duelo resuelto con un doblete de Álvaro Vázquez después de que el conjunto carbayón marrase una pena máxima para tomar ventaja en la segunda parte.

«En los momentos clave no hemos acertado. El equipo ha estado bien ordenado, bien plantado y la más clara la hemos tenido nosotros», sintetizó Juan Antonio Anquela aludiendo al penalti fallado, que destacó como el factor diferencial junto a la jugada del primer gol zaragocista en un choque en el que a su juicio el conjunto carbayón recibió «un castigo excesivo». «Me dicen que es una acción un poco enrevesada, pero no voy a entrar en eso», indicó sobre un lance en el que Soro arrolló a Diegui Johannesson mientras el balón se dirigía a las botas de Álvaro Vázquez, que segundos más tarde inauguró el marcador.

«El Zaragoza ha jugado bien y nosotros también. Ha sido un partido de poder a poder», expuso el entrenador oviedista, que lamentó no haber aprovechado la magnífica oportunidad para desnivelar desde los once metros un choque «muy parejo y equilibrado». «Hemos salido bien a la contra, hemos tenido opciones claras de marcar y no hemos podido. El penalti lo tenemos y no lo metemos, quedan veintipico minutos y seguimos peleando», señaló el experimentado preparador andaluz, que recordó que después de ese error el conjunto azul «no bajó la guardia».

Satisfecho en líneas generales con el rendimiento de su equipo «en un campo complicado», solo echó en falta acierto en el remate y mayor precisión en «los últimos metros» para evitar un tropiezo que frenó la buena racha oviedista. El técnico azul indicó que no sabe cómo influirá en su equipo la derrota en el aspecto anímico, pero considera que no debe afectarle por la imagen mostrada en la capital aragonesa.

«Al equipo solo le ha faltado meter el penalti. Estábamos defendido muy bien, saliendo a la contra relativamente bien, nos faltaba el último pase, pero igual no tenemos esa clarividencia para hacerlo», expuso el jienense, que volvió a incidir en la idea de que la principal exigencia al conjunto carbayón debe centrarse en la generosidad en el esfuerzo por encima del talento en los últimos metros. En ese sentido, apuntó de forma indirecta a la enfermería cuando fue cuestionado acerca de una mejoría en la capacidad creativa. «Espero recuperar eso y que no bajemos en la intensidad , en la forma de afrontar cada partido», concluyó.