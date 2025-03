«Hay que jugar en Alcorcón como si lo hiciésemos en casa»

M. SUÁREZ OVIEDO. Miércoles, 4 de diciembre 2019, 04:11 Comenta Compartir

El capitán del Real OviedoChristian Fernández se mostró ayer satisfecho del cambio que dio el equipo la última jornada -con victoria y saliendo de los puestos de descenso-, pero, del mismo modo, cauto.

El futbolista azul advirtió de que la lucha por asegurar la permanencia será «dura y larga», pero también dijo estar convencido de que si se juega como el pasado domingo se acabará celebrando, y quizás «de forma holgada», esa salvación en la capital asturiana. «Esto es fútbol y se vive del último resultado, que fue positivo, pero lo que hay que hacer es seguir ofreciendo lo mismo que la pasada jornada. Queda mucho todavía que trabajar y sufrir para lograr salvar al equipo pero estamos mentalizados», señaló. «La unidad, el juego colectivo y la capacidad para no dar un balón por perdido son las señas de identidad que el lateral destacó de un Oviedo al que ve «concienciado» para afrontar la situación.

Para ello parece fundamental abstraerse de la ausencia de una figura en la dirección deportiva, un fichaje que el propio Christian cree que cuanto antes llegue más margen para trabajar tendrá, pero que nada tiene que ver con el trabajo y objetivo de la plantilla: ganar en un Santo Domingo que no se le da bien al club azul.

«Hay otras entidades que están inmersas en problemas de orden institucional y están ahí abajo. No es casualidad. Forma parte del fútbol y el club está buscando la mejor solución. Está claro que es una necesidad tener un director deportivo, pero Arturo Elías y la directiva están en ello. Nuestro trabajo es entrenar y competir y eso pasa por ir a Alcorcón a por los tres puntos», analizó el cántabro, que no quiere «escudarse en esas tonterías» y aboga por «hablar en el campo».

Christian sabe de la complejidad de jugar en un escenario en el que no recuerda haber ganado, pero le quita importancia a la estadística y no encuentra mejor momento para romperla que en el que actualmente atraviesa el equipo. «Es cuestión de competir, de mentalidad, y no hay mejor ocasión para cambiar esa dinámica allí que esta. Muchas veces son estigmas que se crean con el tiempo. Tenemos que jugar allí como lo hicimos ante el Rayo y en el Tartiere», recordó el jugador azul.

Los carbayones afrontarán hoy la penúltima sesión de la semana, también a puerta cerrada, y harán lo propio el jueves. Será tras esa última sesión cuando partan rumbo a Madrid para pelearle los puntos a un Alcorcón que siempre ha sido especialmente fuerte en casa.