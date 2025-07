Lucas, jugador del Real Oviedo: «Estoy agradecido y con ganas de devolver esa confianza»

Chisco García Oviedo Viernes, 11 de julio 2025, 14:26 Comenta Compartir

Lucas Ahijado formará parte del Real Oviedo en su regreso a la máxima categoría del fútbol español. El defensor, producto de la cantera carbayona, ha renovado su contrato y se prepara para vivir una temporada que define como «el sueño de toda una vida».

«Hace poco más de una semana me llamaron para proponerme la renovación. Fue una sorpresa agradable y no dudé. Estoy agradecido y con ganas de devolver esa confianza sobre el campo», expresó el lateral, que subrayó la relevancia del técnico Paunovic en su permanencia: «Él apostó por mí cuando pocos lo esperaban. Su respaldo fue clave».

El canterano, que ha recorrido todas las categorías del club hasta llegar al primer equipo, afronta este nuevo reto con una mezcla de ilusión y responsabilidad. «Desde pequeño soñaba con esto. Poder vivirlo con la camiseta de tu ciudad es especial. Estos días he dormido con una tranquilidad inmensa», confesó con una sonrisa.

Aunque su renovación no era una de las más esperadas, Ahijado valora el gesto del club: «Sé que no era la opción más evidente, por eso este gesto lo valoro aún más. Ahora me toca demostrar que puedo competir al nivel que se exige».

El defensor quiso poner en valor el papel de la cantera en el actual proyecto del Real Oviedo. «Mi carrera ha estado siempre ligada al club. Empecé en Segunda B, vivimos el ascenso a Segunda, y ahora vamos a jugar en Primera. No es algo común. Es un motivo de orgullo».

También tuvo palabras para los jóvenes que aspiran a seguir sus pasos: «Si Santi Cazorla continúa y se confirma lo de Álex Cardero, será aún más especial. Es importante que los chicos vean que hay camino. Yo estuve en su lugar, y si lo logramos es porque alguien apostó por nosotros».

El inicio de la temporada en Primera no podría ser más exigente. El conjunto azul debutará en casa ante el Real Madrid, un estreno que Lucas espera con muchas ganas. «Jugar ante un rival como el Madrid en el Tartiere será increíble. Es el tipo de partido que uno sueña con disputar».

Con los ánimos por las nubes tras el ascenso, Ahijado cree que el equipo debe aprovechar el impulso: «Llegamos como los últimos en subir, pero eso no significa que no podamos competir. Queremos empezar fuertes y sumar desde el principio».

Temas

Real Oviedo