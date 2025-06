Masca, exjugador del Real Oviedo: «Si hay una plantilla que está preparada para ascender es la del Oviedo»

Francisco Fumaça de Mascarenhas da Costa Pessoa, Masca, (Cascais, 2000) llevará toda su vida a la espalda aquellos centímetros que separaron su gol al ... Espanyol de ser legal y de poner un 2-0 en el duelo de ida de la final por el ascenso de la pasada campaña que hubiese podido cambiar la historia del club azul y también la del delantero portugués. Un año después y fuera del club sigue apostando por el ascenso del Real Oviedo.

–¿Pudo ver el partido del domingo en Anduva ante el Mirandés?

–Sí, los partidos del Oviedo los metía en el tablet y los veía ahí. Si te digo que bien, no es cierto porque al final pierdes el primer partido. Pero qué ejemplo más grande tenemos nosotros de ir ganando 1-0 y después que acabemos no ascendiendo. Este año puede perfectamente ser al revés.

–¿Le sorprende que el Mirandés esté jugándose el ascenso?

-Si me lo preguntas al principio de la Liga, pues sí, tanto a mí como a todo el mundo. No creo que nadie viendo las plantillas, de dónde vienen los jugadores, el nivel de presupuestos y todo lo demás, nadie diría que el Mirandés era un candidato para estar donde está. Si me lo preguntas desde que empezó y empezaron jugando bien, no me sorprende. Me parece un equipo fenomenal.

–Jugarse un ascenso en campo propio ante el Mirandés y necesitando tan solo ganar el partido para ascender, ¿es una situación para firmar de antemano?

–Lo firmaría todo el mundo, pero contra el Mirandés o contra quien fuera. Al final, todos al principio de la temporada lo firmarían de estar en ese partido. Puede que algunos no porque en el Oviedo siempre estás peleando por el ascenso directo, pero creo que todo el mundo lo firmaría al principio de la campaña.

–¿Cuánto cree que puede ayudarle al equipo la experiencia adquirida el año pasado?

–Todo. Da la vida porque ya te digo yo que muchos equipos ahora mismo pierdes el primer partido y quizá tienes dudas de si todavía lo puedes remontar o no, pero con la experiencia de lo que se vivió el año pasado, ya te digo yo que no habrá ni una persona que tenga dudas en ese vestuario de que se puede ganar.

–¿Se sigue machacando tanto como el resto del oviedismo con aquel gol anulado ante el Espanyol en el 'play off' de la pasada temporada?

-¡Qué quiere que le diga! Siempre que lo pienso, sí, por eso intento no pensarlo y vivir el presente. Yo estoy bien, el Oviedo, felizmente, está en la misma situación. No debemos pensar más en aquel episodio.

–¿Cuánto le podría haber cambiado la vida aquello?

–Ya pasé la página. Ya lo dije, al final yo tengo que seguir mi vida y no pensar en eso. Es imposible decir que probablemente me cambiaría. Al final un gol que igual te pone en Primera División y quedan dos escenarios. En uno estás jugando en Primera División y haciendo parte de una plantilla de Primera; en el otro escenario cambias de entrenador, dejas de jugar y seis meses después de hacer un gol tan importante estás saliendo libre de ese club. Son dos extremos que podrían ser muy grandes, pero ya está, no vamos a vivir de lo que podría o no podría ser.

–¿Cuánto le dolió esa salida a Masca?

–Salir del Oviedo es una cosa que me duele bastante por el cariño que tengo al club y por el cariño que tengo a la afición. Creo que todo el mundo que me conoce, y la gente como vosotros que no me conocéis personalmente pero habláis conmigo a veces, creo que todo el mundo entiende que me gusta bastante este club. No es extraño que me doliera mucho. Pero bueno, es lo mismo que comento siempre, que al final nosotros también tenemos que mirar para nosotros y yo no estaba siendo opción y tenía que ir a un sitio donde pudiera valorarme.

–Estuvo media temporada con la casi totalidad de la actual plantilla, ¿los ve preparados para jugar con la presión que van a experimentar el sábado?

–Sin duda, si hay una plantilla que está preparada para ascender es la del Oviedo.

–¿Se imagina cómo puede estar el Tartiere?

–Pues estará parecido con lo que fue la final del año pasado, que es una sensación única, lo digo a todo el mundo con quien hablo. Estoy seguro que pase lo que pase en mi carrera, llegue al nivel que sea, de los mejores del mundo o lo que sea, seguro que el ambiente de lo que viví en el play off con el Oviedo es una cosa que se me quedará marcada para toda la vida.

–¿Cuánto desea el ascenso del Oviedo?

–Todo. Es el equipo que más quiero que ascienda, sin duda.

–¿Y cuánto daría por estar el sábado en el césped?

–Pues las mismas ganas que tengo del ascenso tendría de estar sobre el césped. Al final, es un partido que todo el mundo lo quiere jugar. Estés en el club que estés, todo el mundo quiere jugar ese partido y yo más con el sentimiento que tengo por el Oviedo.

–¿Qué supone el Oviedo en su carrera?

–Primero que todo, el club que me abre las puertas para el fútbol internacional, que muchas veces para nosotros los portugueses es un mercado muy difícil de entrar. El mercado español es la élite del fútbol y al final conseguí entrar aquí por la posibilidad que me dio el Oviedo. Por otro lado, la relación que establecí tanto con los compañeros como con la gente de Oviedo, que me lo dieron todo.

–¿Qué importancia tendría que Cazorla jugase el sábado?

–Pues te diría que es clave. Al final, Santi es la pieza fundamental, casi se puede decir ahora mismo que de todo un club. Santi es la referencia para todo el mundo, Santi es el animador del vestuario todos los días, Santi es el top de calidad de todo el equipo, Santi, en definitiva, es el mejor y un pilar fundamental. Más importante que alguien como Santi esté en campo, no hay ahora mismo.

–¿Ha pasado el disgusto del final de temporada con el descenso del Eldense?

–Fue un final de temporada muy triste. Tanto colectivo como individual. Terminamos con el descenso, no hay nada peor que eso. Para mí, individualmente, la lesión a cinco o seis jornadas del final en una fase tan importante, fue lo peor que me pudo pasar. La verdad es que estaba bien, físicamente muy bien. Y que no puedas ayudar al equipo en un tramo tan importante, pues me dejó muy triste.

–¿Dónde está el futuro de Masca?

–Es una cosa que todavía está siendo tratada. Y por eso, de momento, no hay una respuesta concreta para eso.

–¿Le veremos por Oviedo esta semana?

-Me pilla imposible. Estoy ya con la preparación, tengo la rodilla ya en fase final de tratamientos, pero la verdad es que no me da margen para sacarme unos días de trabajo para ir allí, pero estaré acompañando desde mi casa, eso está claro.