El mercado marca el paso al Real Oviedo

J. C. Román

Chisco García Oviedo Martes, 15 de julio 2025, 17:33 Comenta Compartir

Está claro que el Real Oviedo tiene mucho trabajo hasta que se cierre el mercado, tanto en el sentido de reforzar el equipo como a la hora de dar bajas en la plantilla actual. El director general del club, Agustín Lleida, aclaró la franqueza con los futbolistas: «Todos los jugadores conocen su situación, no nos preocupa que se resuelva antes o después. No estamos tan apretados a nivel de límite salarial y todo dependerá de las opciones que puedan tener ellos, no les vamos a meter prisa. El entrenador los conoce a todos porque ya pertenecían al club y ya tiene la información sobre si van a continuar o no».

Algunos de los nombres que se han vinculado con el Oviedo en los inicios de mercado no parecen operaciones sencillas ahora mismo: «Kevin Lomonaco y Maksivomic son operaciones complicadas, hoy en día algunas son imposibles, pero con el paso de los días pueden ser factibles. Estamos seguros de que a final de agosto tendremos una gran plantilla».

Por su parte, Roberto Suárez, director deportivo del club, dio su visión sobre el mercado de fichajes de verano: «El mercado va como suele ir todos los años en Primera. Otros años éramos de los más fuertes y ahora no. Vamos con tranquilidad, sabiendo qué jugadores y qué perfiles nos pueden ayudar. Hemos mirado cosas que ya sabemos que son imposibles y otros que sabemos que son complicadas, pero pueden ir facilitándose con el paso de los días».

La clave en esta fase del verano es tener claro lo que quieres conseguir: «Todos los clubes estamos funcionando muy parecido. Estamos encima de las operaciones que queremos cerrar y si no son posibles tenemos otras opciones. Lo importante es estar bien posicionado, es fundamental. En el momento que sea el adecuado, estar ahí para acometer los fichajes».

«Tanto por parte del club como del entrenador todos saben la situación que hay. Todos estamos colaborando para buscar soluciones, es una cuestión de fútbol y pasa cada temporada. Hay que seguir avanzando, estamos muy agradecidos a todos y tendremos que buscar un entendimiento. Podrá ser más rápido o menos».

Temas

Real Oviedo