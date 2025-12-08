El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La joven hinchada acudió con todo su arsenal de camisetas para tener las firmas de sus ídolos. M. ROJAS

Los niños cargan de vitamina al Real Oviedo

Los más pequeños fueron protagonistas en la jornada de puertas abiertas, donde pudieron estar cerca de sus ídolos y mostrarles su apoyo

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:51

Comenta

Los malos resultados y la situación en clasificación del Real Oviedo no impidieron que El Requexón viviera una jornada festiva, marcada por el buen ambiente y el ánimo a los jugadores. En especial, esa fuerza les llegó de los más pequeños que tienen una ilusión a prueba de malos resultados y este lunes, otra vez, lo volvieron a demostrar.

El club decidió que, para la vuelta a los entrenamientos del equipo, se abrieran las puertas a los aficionados y la respuesta no pudo ser mejor. Más de medio millar de oviedistas, sobre todo niños y niñas, acudieron a presenciar el entrenamiento, a dar su apoyo a los jugadores y a recabar fotos y autógrafos.

Los accesos a las instalaciones auxiliares del club se colapsaron debido a la masiva afluencia de vehículos que, como suele suceder en estos casos, llegan al bloqueo cuando alguien trata de salir cruzándose con los que entran. Maniobras complicadas y paciencia fueron los prolegómenos de un día que muchos pequeños recordarán.

Los más jóvenes no saben de enfados y de reproches, por lo que durante todo el entrenamiento, al igual que antes y después, solo hubo palabras de aliento para los futbolistas. Se corearon jugadas y goles como si de un partido se tratara.

Los mayores, algo más recelosos al principio, se fueron contagiando con el tono de los más pequeños y se olvidaron de cuentas pendientes para disfrutar con el equipo durante todo la mañana.

Como es habitual el más solicitado siempre es Santi Cazorla, que volvió a derrochar amabilidad y sonrisas con todos los que quisieron su autógrafo o foto. También estuvo entre los más solicitados el portero Aarón o Salomón Rondón y Fede Viñas.

Los jugadores fueron complacientes con los aficionados tras la sesión y prolongaron su estancia un buen rato en El Requexón.

En la sesión también estuvo presente el presidente, Martín Peláez, que saludó a la mayoría de los presentes y recibió ánimos y algún consejo. El mandatario agradeció el apoyo a los oviedistas y prometió el máximo esfuerzo para sacar adelante la situación por complicado que pueda parecer ahora.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  2. 2 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  6. 6 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  7. 7

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  8. 8

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  9. 9

    El paseo de Naval Azul de Gijón, en su recta final con plantaciones y un guiño a la industria
  10. 10 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los niños cargan de vitamina al Real Oviedo

Los niños cargan de vitamina al Real Oviedo