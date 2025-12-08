Los niños cargan de vitamina al Real Oviedo Los más pequeños fueron protagonistas en la jornada de puertas abiertas, donde pudieron estar cerca de sus ídolos y mostrarles su apoyo

La joven hinchada acudió con todo su arsenal de camisetas para tener las firmas de sus ídolos.

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:51

Los malos resultados y la situación en clasificación del Real Oviedo no impidieron que El Requexón viviera una jornada festiva, marcada por el buen ambiente y el ánimo a los jugadores. En especial, esa fuerza les llegó de los más pequeños que tienen una ilusión a prueba de malos resultados y este lunes, otra vez, lo volvieron a demostrar.

El club decidió que, para la vuelta a los entrenamientos del equipo, se abrieran las puertas a los aficionados y la respuesta no pudo ser mejor. Más de medio millar de oviedistas, sobre todo niños y niñas, acudieron a presenciar el entrenamiento, a dar su apoyo a los jugadores y a recabar fotos y autógrafos.

Los accesos a las instalaciones auxiliares del club se colapsaron debido a la masiva afluencia de vehículos que, como suele suceder en estos casos, llegan al bloqueo cuando alguien trata de salir cruzándose con los que entran. Maniobras complicadas y paciencia fueron los prolegómenos de un día que muchos pequeños recordarán.

Los más jóvenes no saben de enfados y de reproches, por lo que durante todo el entrenamiento, al igual que antes y después, solo hubo palabras de aliento para los futbolistas. Se corearon jugadas y goles como si de un partido se tratara.

Los mayores, algo más recelosos al principio, se fueron contagiando con el tono de los más pequeños y se olvidaron de cuentas pendientes para disfrutar con el equipo durante todo la mañana.

Como es habitual el más solicitado siempre es Santi Cazorla, que volvió a derrochar amabilidad y sonrisas con todos los que quisieron su autógrafo o foto. También estuvo entre los más solicitados el portero Aarón o Salomón Rondón y Fede Viñas.

Los jugadores fueron complacientes con los aficionados tras la sesión y prolongaron su estancia un buen rato en El Requexón.

En la sesión también estuvo presente el presidente, Martín Peláez, que saludó a la mayoría de los presentes y recibió ánimos y algún consejo. El mandatario agradeció el apoyo a los oviedistas y prometió el máximo esfuerzo para sacar adelante la situación por complicado que pueda parecer ahora.

